Preparados para o Pixel 9a? Google revelou a data de chegada a Portugal

Apresentado há alguns dias, o Pixel 9a deu aos consumidores muito que pensar. Não sendo uma máquina de topo, consegue equilibrar entre o custo e o benefício, com muitas capacidades que o colocam num patamar superior. Infelizmente teve problemas que o colocaram em pausa, mas tudo muda agora. A Google tem finalmente a data de lançamento e está muito próxima de acontecer.

Preparados para a chegada do Pixel 9a?

O Pixel 9a prepara-se para ser um sério concorrente ao título de melhor smartphone Android de gama média, mas apenas quando for! Este dispositivo já deveria estar nas mãos dos seus primeiros utilizadores há alguns dias, com o lançamento originalmente planeado para cerca de 26 de março.

Infelizmente a Google encontrou "um problema de qualidade" com um componente que afetou um pequeno número de unidades do Pixel 9a. Como resultado, o início das vendas foi adiado por alguns dias. Ainda assim, a espera não será muito longa.

A Google revelou as datas e, para Portugal e para o resto da Europa, o lançamento comercial está marcado para 14 de abril. Os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido vão receber esta proposta mais cedo, a partir do dia 10 de abril. Já os clientes na Austrália e na Índia vão ter de esperar até 16 de abril. O preço da versão com 128 GB de armazenamento é de 559€.

Google revelou a data de chegada a Portugal

O Pixel 9a tem um ecrã OLED de 6,3 polegadas capaz de atingir um brilho máximo de 2.700 nits. O smartphone deverá, por isso, oferecer uma experiência visual confortável, com uma taxa de atualização entre os 60 e os 120 Hz. O design é inspirado no Pixel 9, com margens planas e traseira brilhante, mas destaca-se pelo bloco fotográfico achatado e pela construção mais leve (185 g).

No sue interior, encontramos o SoC Tensor G4, idêntico ao do Pixel 9, que deverá permitir ao Pixel 9a tirar partido de parte das funções de inteligência artificial da Google. Na fotografia, há um novo sensor principal de 48 MP apoiado por um ultra grande angular de 13 MP, com várias opções de edição como retoque mágico, visão noturna ou a função de truque “Adiciona-me”. A autonomia também promete um salto graças a uma bateria de 5.100 mAh.

Esta será certamente a proposta mais interessante do mercado na gama média. Será a resposta do universo Android ao iPhone 16e e será certamente interessante ver como estes dois smartphones se comportam. Não sendo um topo de gama, oferecerá certamente um desempenho equilibrado e muito direto.