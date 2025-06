Nothing Phone (3) vai receber cinco anos de atualizações do Android

O Nothing Phone (3) receberá o maior prazo de suporte de todos os Nothing Phone até agora. A marca revelou que promete cinco anos de atualizações do Android. Mesmo sendo muito positivo, ainda está um pouco atrás do resto da indústria em termos de atualizações do Android.

Cinco anos de atualizações do Android

A Nothing está ativamente a lançar teasers sobre o seu próximo smartphone, revelando que o dispositivo será equipado com o Snapdragon 8s Gen 4 da Qualcomm. Isto gerou uma reação negativa, considerando a informação de "verdadeiro flagship" em torno deste dispositivo. A outra questão tem sido o porquê de não ter sido utilizado um SoC diferente.

Durante anos, a Nothing utilizou SoCs da geração anterior nos seus smartphones. Embora as expectativas apontassem para o Snapdragon 8 Elite para o Nothing Phone (3), acreditava-se que o Snapdragon 8 Gen 3 seria a alternativa óbvia. Ao responder à questão sobre o motivo da não utilização do chip do ano passado, Akis Evangelidis, da Nothing, revelou que os prazos de suporte foram parte da razão.

Com o Snapdragon 8 Gen 3, a Nothing teria ficado presa aos prazos de suporte "padrão" de apenas quatro anos. Assim, e com o novo Snapdragon 8s Gen 4, o Nothing Phone (3) conseguir+a garantir cinco anos de atualizações importantes do sistema operativo Android e sete anos de atualizações de segurança.

Nothing Phone (3) terá Snapdragon 8s Gen 4

Este é o prazo de suporte mais longo oferecido pela Nothing até à data. A série Phone (3a) recebe seis anos de atualizações de segurança, mas apenas três atualizações do sistema operativo. Já o Nothing Phone (2) recebeu a promessa de apenas três anos, o que significa que poderá receber apenas o Android 16 ou 17 antes de perder o suporte.

Importa recordar que a Nothing tem uma política diferente do habitual no que toca a algumas atualizações. As de segurança apenas são lançadas a cada dois meses, e as principais atualizações do sistema operativo costumam sofrer um pequeno atraso.

Em teoria, nada poderia prolongar este prazo. A Samsung promete sete anos de atualizações do sistema operativo para a série Galaxy S24, equipada com o Snapdragon 8 Gen 3. No entanto, após os primeiros quatro anos, a Samsung esforça-se ainda mais para que isso aconteça, o que provavelmente não faz sentido à escala da Nothing. O Nothing Phone (3) será lançado de forma global a 1 de julho.