Google Pixel Watch 5 chega com monitorização de saúde avançada e 72 horas de autonomia

O Google Pixel Watch 5 foi revelado e chega ao mercado com duas dimensões, 41 e 45 mm. Tem uma combinação de novas funcionalidades de saúde, melhorias de desempenho e maior autonomia. Funciona com o Wear OS 7.0 e mantém o foco num design compacto, agora com uma caixa construída em alumínio 100% reciclado.

A principal novidade está no sistema Health Guardian, responsável por acompanhar diferentes indicadores biométricos em segundo plano. A tecnologia foi pensada para reduzir a necessidade de interação constante com o relógio e transformar os dados recolhidos durante o dia numa visão mais completa sobre o estado físico do utilizador.

Pixel Watch 5 reforça monitorização de saúde

Entre as funcionalidades disponíveis está a estimativa de tendências relacionadas com a resistência à insulina. O sistema cruza dados como o ritmo cardíaco, padrões de sono e atividade diária para produzir uma análise passiva. Desta forma, o Pixel Watch 5 procura identificar alterações ao longo do tempo sem recorrer a picadas ou agulhas.

O relógio acompanha também tendências relacionadas com a pressão arterial. Neste caso, os dados do pulso e do descanso noturno são analisados ao longo de um período mais alargado. Em vez de apresentar conclusões baseadas em oscilações diárias, o sistema reúne a informação e disponibiliza um relatório mensal no primeiro dia de cada mês.

A abordagem pretende evitar interpretações precipitadas de pequenas variações e funcionar como um indicador para acompanhamento posterior. A informação apresentada pelo smartwatch não substitui, naturalmente, a medição realizada com equipamento médico convencional.

Ecrã Actua 360 chega aos 3000 nits

No interior, o Google Pixel Watch 5 recebe o processador Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, acompanhado por um coprocessador Cortex-M55. O armazenamento interno passa pelos 64 GB de memória eMMC flash, oferecendo espaço para aplicações, dados e conteúdos associados ao sistema Wear OS.

O ecrã AMOLED LTPO Actua 360 é outro dos elementos de destaque. Atinge um brilho máximo de 3000 nits, pensado para facilitar a leitura sob luz solar direta, enquanto consegue reduzir a luminosidade até 1 nit em ambientes escuros.

A proteção do painel é assegurada por vidro Corning Gorilla Glass 5. O smartwatch apresenta ainda resistência à água até 5 ATM, permitindo a utilização em diferentes situações do quotidiano.

Pixel Watch 5 aposta em conectividade e autonomia

Na conectividade, o Pixel Watch 5 inclui suporte para 4G LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi de banda dupla e UWB. Está também disponível comunicação de emergência SOS via satélite, acrescentando uma camada de segurança em situações nas quais não exista uma ligação convencional. A autonomia depende da dimensão escolhida.

O modelo de 45 mm integra uma bateria de 465 mAh e pode chegar às 40 horas com o ecrã sempre ligado. Com o modo de poupança de bateria ativo, a autonomia sobe para 72 horas. O carregamento também foi acelerado. São necessários apenas 15 minutos para recuperar 50% da bateria, enquanto uma carga completa demora cerca de 60 minutos.

O modelo de 41 mm utiliza uma bateria de 332 mAh. A autonomia chega às 30 horas com o ecrã sempre ligado e às 48 horas em modo de poupança de bateria. Também recupera 50% da carga em 15 minutos, precisando de aproximadamente 45 minutos para atingir os 100%.

Google Pixel Watch 5: preços começam nos 419 euros

Em Portugal, o Google Pixel Watch 5 de 41 mm custa 419 euros na versão Wi-Fi, disponível na Worten e FNAC. A variante LTE tem um preço de 519 euros e está disponível em exclusivo na Vodafone. No modelo de 45 mm, a versão Wi-Fi custa 449 euros, enquanto a versão LTE chega aos 549 euros.

As combinações disponíveis incluem caixa Preto mate com bracelete Obsidiana, caixa Prata polida com bracelete Neblina e caixa Amarelo acetinado com bracelete Azeitona. O modelo de 41 mm conta ainda com uma opção exclusiva de caixa Ouro champanhe e bracelete Rosa Canyon.