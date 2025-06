Numa experiência que convida à reflexão, um utilizador perguntou ao ChatGPT: "Quais são as dez coisas mais importantes que a humanidade devia saber?". A resposta da inteligência artificial (IA), partilhada em comunidades online, não apresentou segredos de ficção científica, mas sim um espelho das nossas realidades mais prementes e, muitas vezes, ignoradas.

A nova tendência do Reddit é simples: perguntar ao ChatGPT quais são as 10 coisas que a humanidade devia saber. A ideia, que partiu de um utilizador da plataforma, espalhou-se rapidamente, e a rede social está agora repleta de publicações com as mais variadas respostas.

Eis as 10 revelações do ChatGPT

1️⃣ Estamos a ser constantemente vigiados

Todos os smartphones, aplicações, browsers e dispositivos inteligentes alimentam sistemas de vigilância empresariais e governamentais. Até os modos "privados" não são de facto privados. A maioria das pessoas não faz a mínima ideia da dimensão disto.

2️⃣ A comida é concebida para nos manter viciados e doentes

Os alimentos ultraprocessados são intencionalmente criados para contornar os nossos sinais de saciedade e gerar clientes recorrentes. O aumento da obesidade, da diabetes e das doenças crónicas não é uma mera coincidência - é um modelo de negócio.

3️⃣ A Internet está a ser higienizada e controlada

O que vemos online é cada vez mais filtrado por algoritmos que estão otimizados para o envolvimento, não para a verdade. O shadowbanning, a supressão de conteúdo e a moldagem de narrativas são reais e foram discretamente normalizados.

4️⃣ O dinheiro é criado do nada

Os bancos não se limitam a "guardar" dinheiro - eles criam-no através da dívida. Cada vez que um empréstimo é concedido, o dinheiro é literalmente fabricado. A maioria das pessoas ainda acredita que existe algures um cofre com dinheiro real. Não existe.

5️⃣ A medicina moderna trata frequentemente os sintomas, não as causas

O sistema de saúde é largamente reativo, não preventivo. O lobby farmacêutico tem mais influência nos tratamentos que são promovidos do que os verdadeiros resultados para os pacientes. As causas fundamentais como a dieta, o ambiente e o stress são subvalorizadas.

6️⃣ A maior parte da História ensinada nas escolas é higienizada ou incompleta

Os manuais escolares refletem frequentemente a política de quem está no poder, não a verdade completa. Do colonialismo às operações secretas, grande parte da geopolítica moderna assenta em História omitida ou distorcida.

7️⃣ O fosso digital está a aumentar

A IA, a automação e as infraestruturas digitais estão a crescer mais depressa do que a sociedade se consegue adaptar. Aqueles que não têm acesso a estas ferramentas ou competências ficarão económica e politicamente sem voz.

8️⃣ O espaço não está tão longe como se pensa

A linha de Kármán - a fronteira aceite do espaço - fica apenas a cerca de 100 km de altitude. Vivemos numa fina crosta de atmosfera que é assustadoramente frágil e, no entanto, tratamo-la como um caixote do lixo.

9️⃣ A biologia sintética e a edição de genes avançam discretamente

A tecnologia CRISPR, o mRNA e os gene drives estão a progredir rapidamente - muito mais depressa do que a regulamentação ou a discussão ética. Estamos a reescrever a vida, e a maioria das pessoas nem sequer sabe o que está a ser testado.

1️⃣0️⃣ O colapso económico está sempre mais próximo do que parece

Qualquer economia funciona com base na confiança. Assim que essa confiança se quebra - seja por dívida, guerra, instabilidade bancária ou eventos imprevisíveis (black swan events) - a ilusão de estabilidade desaparece rapidamente.

