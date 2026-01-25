Exame de condução no Reino Unido é tão exigente que alunos estão a recorrer a “sósias”

As tentativas de fraude nos exames de condução em Inglaterra, Escócia e País de Gales aumentaram 47% num ano, segundo dados oficiais, levantando preocupações sobre a segurança nas estradas.

Semelhante ao processo em Portugal, no Reino Unido, a carta de condução obriga a dois exames: teórico e prático. Caso o aluno falhe um deles, precisa de esperar meses para voltar a tentar.

Atualmente, o tempo médio de espera ronda as 22 semanas, comparando com cerca de cinco semanas em fevereiro de 2020, antes do início da pandemia de coronavírus, período em que os exames foram em grande parte suspensos.

Longas esperas criam pressão sobre os candidatos

Segundo dados oficiais da Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), foram registadas 2844 tentativas de fraude em Inglaterra, Escócia e País de Gales no ano até setembro de 2025.

Esse número representa um aumento de 47% em apenas 12 meses, ainda que a DVSA tenha dito que não tem provas que associem diretamente a fraude aos tempos de espera.

De acordo com as autoridades, além de a fraude estar a tornar-se mais sofisticada, é mais fácil de detetar, graças a melhores métodos de controlo.

Tecnologia e usurpação de identidade lideram as tentativas de fraude

A fraude assistida por tecnologia durante os exames teóricos, como o uso de um auricular ligado por Bluetooth a um telemóvel escondido, representou a maior proporção de incidentes em 2024-25, com 1113 casos.

Por sua vez, a usurpação de identidade do candidato registado foi a infração de fraude contabilizada em 1084 exames teóricos e 647 exames práticos.

Segundo o The Guardian, os candidatos que chegam aos centros de exame são obrigados a mostrar o rosto para confirmar que corresponde ao documento de identificação com fotografia.

As medidas para detetar fraudes nos exames teóricos podem incluir pedir aos candidatos que arregacem as mangas e mostrem que os bolsos estão vazios, bem como uma revista por parte de um funcionário e a utilização de um detetor de metais portátil.

Além disso, a DVSA afirmou que utiliza, também, informação de inteligência para identificar veículos e indivíduos envolvidos em tentativas de fraude anteriores.

Impostores podem receber até cerca de 2300 euros

Em 2024-25, 96 pessoas foram processadas por tentativa de fraude em exames de condução ou por se fazerem passar por candidatos, segundo a DVSA. De ressalvar que um processo pode incluir vários incidentes.

Os impostores e os alunos que recorrem a estes serviços podem ser condenados a prisão, proibidos de conduzir, obrigados a realizar trabalho comunitário não remunerado e a pagar custas judiciais.

O tribunal Cardiff Crown, que condenou Qounain Khan, de 23 anos, a uma pena de oito meses de prisão por se ter feito passar por alunos em centros de exames teóricos por 12 vezes, ouviu que estes impostores podem receber até 2000 libras (cerca de 2300 euros) por um teste.

Autoridades alertam para os riscos na estrada

É essencial que todos os condutores demonstrem que têm as competências, os conhecimentos e a atitude certos para conduzir em segurança.

Disse Marian Kitson, diretora dos serviços de fiscalização da DVSA, partilhando que a equipa "antifraude realiza investigações rigorosas sobre suspeitas de fraude, trabalhando com a polícia para levar os infratores à justiça e manter as estradas da Grã-Bretanha seguras".

Para Steve Gooding, diretor da RAC Foundation, "quanto mais tempo as pessoas têm de esperar por uma vaga para o exame, maior é a pressão para passar, mas isso não é desculpa para fraudes".

Aqueles que procuram ganhar dinheiro através da usurpação de identidade e da mentira estão a colocar outros utilizadores da estrada em risco.

Disse Steve Gooding, acrescentando que "estes dados demonstram a necessidade de a DVSA estar vigilante na identificação dos impostores e de as penalizações serem severas".

De acordo com Emma Bush, diretora-executiva da AA Driving School, é preocupante que algumas pessoas tenham conseguido enganar com sucesso e estejam agora nas nossas estradas, ainda que o número de pessoas apanhadas tenha aumentado de forma significativa.