Spotify lançou uma IA com a qual se pode conversar para pedir música

O Spotify tem preparado a chegada de novidades que querem tornar este serviço de streaming ainda melhor. As opções tÊm sido óbias, para colmatar a sua oferta. A próxima será focada na IA e como se interagem com o Spotify. Há mudanças a caminho e em breve vai poder falar com o Spotify.

Spotify lançou uma IA com quem se pode conversar

A IA dá mais um passo em frente no Spotify, com a intenção de "se construir em torno dos seus gostos", segundo a empresa sueca. Está a lançar um novo chatbot de música, semelhante ao ChatGPT , mas com inteligência artificial própria, que permite conversar por voz ou texto.

Os utilizadores Premium em determinados países verão novas formas de interagir com esta plataforma de música, tanto no ecrã inicial como na reprodução da aplicação móvel. Ao escrever ou falar diretamente na aplicação, pode-se conversar com a IA para escolher o que tocará, descobrir mais sobre as músicas, rever o histórico de reprodução e explorar podcasts e audiolivros com mais detalhe, sem sair do Spotify.

A nova funcionalidade "Fale com o Spotify" dá acesso ao chatbot, que possui diversas funções. A primeira é usar a app para navegar pelas músicas com a voz, aprender os gostos e tudo o que já se ouviu. Por exemplo, dizer: "Toca algo de um artista que nunca ouvi antes" e refinar a pesquisa com "apenas os seus lançamentos recentes" ou "algo mais animado".

Mudar completamente com a inteligência artificial

Pode-se pedir para guardar a música, adicioná-la à sua playlist ou seguir o artista. O novo chatbot do Spotify permite ainda pesquisar informação e ir além da música. Poderá perguntar coisas como: "Qual a inspiração por detrás da música 'Radical Optimism' de Dua Lipa?", "Quando é que este álbum foi lançado?" ou "Qual é o género musical?".

Não se trata apenas de música . Num podcast ou audiolivro, responderá a perguntas como: "Que outros livros escreveu este autor?" ou "Em que outros podcasts participou este convidado?". Como a IA sabe tudo sobre si, pode responder a perguntas como "Quando é que ouvi esta música pela primeira vez?". ou "De que géneros musicais tenho gostado ultimamente?".

Aos poucos, os chatbots com IA estão a ser integrados nas plataformas de IA . No caso do Spotify , o objetivo é melhorar a experiência musical do utilizador. A funcionalidade "Fale com o Spotify", com inteligência artificial , está a ser lançada gradualmente em versão beta para utilizadores Premium com mais de 18 anos nos Estados Unidos, Irlanda e Suécia, tanto em dispositivos iOS como Android, e apenas em inglês.