Fuga de informação revela novo rato da Logitech que dobra ao meio

A Logitech poderá estar a preparar um novo rato sem fios pensado para quem valoriza mobilidade. As primeiras imagens divulgadas mostram um acessório compacto, dobrável e criado para oferecer mais conforto do que o tradicional trackpad dos portáteis.

Logitech aposta num design compacto, inspirado noutros modelos

A Logitech estará a desenvolver um novo rato sem fios com um formato bastante invulgar. De acordo com imagens partilhadas pelo site WinFuture, o acessório pode ser dobrado ao meio para facilitar o transporte no bolso ou numa mochila.

Segundo as informações reveladas, o novo modelo consegue reduzir em cerca de 22% a tensão muscular quando comparado com a utilização do trackpad integrado de um computador portátil. A marca também destaca compatibilidade com vários sistemas operativos, embora ainda não existam detalhes técnicos oficiais.

Visualmente, o novo rato da Logitech apresenta algumas semelhanças com equipamentos já conhecidos no mercado, como o Surface Arc da Microsoft.

Quando aberto, assume uma estrutura arqueada tradicional, mais ergonómica para a mão durante a utilização.

A principal diferença está no mecanismo de dobragem. Enquanto os modelos rivais apenas ficam planos, esta nova proposta da Logitech dobra verdadeiramente ao meio, num formato semelhante ao de uma concha.

Zona tátil substitui roda de scroll tradicional

Outro dos elementos mais curiosos deste rato é a ausência da habitual roda de scroll. Em vez disso, a Logitech deverá integrar uma área tátil entre os dois botões principais, o que permite navegar através de gestos semelhantes aos de um pequeno trackpad.

As imagens mostram ainda uma luz verde nessa superfície tátil, algo que poderá servir como indicador de ligação sem fios ativa. O dispositivo deverá suportar emparelhamento Bluetooth com até três equipamentos diferentes. Além disso, o formato simétrico do rato torna-o adequado tanto para utilizadores destros como esquerdinos.

Parte do material promocional também sugere que este novo rato foi concebido para complementar o teclado portátil Keys-to-Go 2 da Logitech. Nas imagens divulgadas apenas surge uma versão cinzenta, mas é provável que sejam lançadas outras cores, seguindo a estratégia já utilizada no teclado da marca.

Para já, continuam por revelar informações importantes como o preço, autonomia da bateria ou data de lançamento.

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