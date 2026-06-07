Governo aprova Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária “Visão Zero 2030”

O Conselho de Ministros aprovou a nova Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária – Visão Zero 2030, um documento que define as metas e orientações para reduzir a sinistralidade nas estradas portuguesas durante a próxima década. O diploma seguirá agora para consulta pública.

A estratégia estabelece um objetivo ambicioso: reduzir em 50% o número de vítimas mortais e de feridos graves até 2030, tendo como meta final alcançar zero mortos e zero feridos graves nas estradas portuguesas até 2050. Esta visão está alinhada com as políticas da União Europeia e com os compromissos internacionais assumidos por Portugal na área da segurança rodoviária.

Segundo o Governo, a segurança rodoviária passa a ser encarada como uma prioridade nacional e uma responsabilidade partilhada entre entidades públicas, autarquias, empresas e todos os utilizadores das vias públicas. A estratégia assenta no conceito de “Sistema Seguro”, que reconhece que o erro humano é inevitável, mas defende que as infraestruturas, os veículos e as políticas públicas devem minimizar as consequências desses erros.

Cinco pilares para reduzir a sinistralidade A Visão Zero 2030 está estruturada em cinco áreas principais:

Utilizadores seguros;

Infraestruturas seguras;

Veículos seguros;

Velocidades seguras;

Resposta pós-acidente.

Além da definição destes eixos de atuação, o documento prevê um modelo de governação interministerial e mecanismos de monitorização contínua para acompanhar a evolução dos indicadores de segurança rodoviária.

“Zero é o único número aceitável”

A estratégia recupera o princípio da Visão Zero, uma abordagem já adotada em vários países europeus, segundo a qual nenhuma morte ou ferimento grave em contexto rodoviário deve ser considerado aceitável. O objetivo é promover uma mobilidade mais segura, sustentável e centrada na proteção da vida humana.

A aprovação desta estratégia surge após vários anos de espera por um novo plano nacional para a segurança rodoviária. Com a entrada em vigor da Visão Zero 2030, Portugal pretende aproximar-se dos melhores indicadores europeus e inverter a tendência de estagnação registada nos últimos anos em matéria de sinistralidade rodoviária.