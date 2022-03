O mundo dos videojogos tem atualmente oferta para todos o gostos, interesses, disponibilidade de tempo e, claro, carteiras também. Mas o recém-lançado Elden Ring conseguiu rapidamente conquistar a atenção dos jogadores espalhados por esse mundo fora.

Para além dos milhares de gamers que jogam este novo título, as mais recentes informações afirmam mesmo que Elden Ring já é o jogo mais vendido de 2022 nos Estados Unidos da América.

Elden Ring é o jogo mais vendido de 2022 nos EUA

O jogo da From Software foi apenas lançado no passado dia 25 de fevereiro, mas já conseguiu captar os jogadores levando muitos comprá-lo e instalá-lo nas suas máquinas. Nestas duas semanas no mercado, Elden Ring tem então sido um verdadeiro sucesso, tendo já vendido milhares de cópias em todo o mundo.

Mas as surpresas não se ficam por aqui, pois segundo o analista Mat Piscatella, do NPD Group, o jogo foi a estreia que gerou os melhores resultados em vendas das estreias lançadas até agora. O analista destaca que o sucesso de Elden Ring já levou a que o jogo da From Software ocupe a quinta posição na lista dos jogos que mais dinheiro geraram nos Estados Unidos ao longo dos últimos 12 meses. Assim, sendo, o jogo já é o que mais vendeu nos EUA em 2022.

Piscatella adianta ainda que, no geral do mundo dos videojogos, os consumidores gastaram 6% a menos em hardware, jogos e acessórios comparativamente ao mesmo período do ano passado. Segundo o analista, a diminuição da venda de hardware está diretamente correlacionada com a dificuldade em encontrar nas lojas as consolas da atual geração.

No tweet, que podemos ver acima, Piscatella indica ainda que o gasto total deste mercado, comparado com o ano anterior, está em declínio há 4 meses consecutivos.

