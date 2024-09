Quanto custa reparar o Huawei Mate XT? O preço das peças vai surpreendê-lo

Foi esta semana que a Huawei apresentou o Huawei Mate XT Ultimate Design, que rapidamente criou uma curiosidade grande no universo dos smartphones com o seu design triplo. Pela primeira vez no mundo, o ecrã do dispositivo dobra três vezes e agora foram anunciados os custos de reparação do Mate XT Ultimate. O preço vai surpreendê-lo.

Embora o avanço da tecnologia seja impressionante, os custos associados às reparações podem impedir muitas pessoas de experimentar estas inovações. O recém-lançado telefone triplo da Huawei não é exceção. Apesar do seu ecrã dobrável atraente, os custos de reparação divulgados podem fazer com que muitos utilizadores reconsiderem.

Sendo o primeiro telefone triplo do mundo, o Huawei Mate XT Ultimate vem com um preço elevado de cerca de 2.500 euros. Os custos de reparação do ecrã, bateria e painel já foram revelados. Claro que, dado o seu preço, estas reparações não vão ficar baratas.

Para começar pelo ecrã: reparar o ecrã dobrável custará aproximadamente 1.013 euros. No entanto, se comprar o telefone durante uma promoção, poderá pagar mais 5050 euros no primeiro ano por uma substituição única do ecrã.

Para reparações na motherboard deste Huawei, o custo é de 1155 euros, enquanto a bateria é relativamente mais acessível, custando 63 euros. A reparação do painel traseiro principal com a lente da câmara custará 174 euros, e as reparações dos outros dois painéis custarão 49 euros cada.

Se houver problemas com as câmaras, os custos de reparação são os seguintes. A câmara telefoto por 73 euros, câmara selfie por 48 euros, câmara principal por 95 euros e câmara ultra-grande angular por 33 euros.

Como é normal nestes casos, há que ter em conta alguns fatores importantes. O ecrã é sem dúvida elemento mais caro desta combinação. Ao ser o primeiro smartphone deste tipo, isso torna as peças naturalmente mais caras. Ao mesmo tempo, os elementos mais normais num smartphone estão num preço padrão e acessível, mesmo para um telefone que custa mais de 2500 euros.