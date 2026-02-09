Vem aí a depressão Nils: “Rio atmosférico” que vai afetar Portugal

A depressão Nils, um sistema de baixa pressão em formação no Atlântico Norte, está a atrair atenções por trazer consigo um cenário de chuva persistente que pode causar problemas em várias regiões de Portugal nos próximos dias.

Embora o centro da depressão não deva atravessar diretamente o território continental, a circulação associada a este sistema favorecerá a entrada de ar húmido e instável, o que significa que períodos de precipitação contínua estão previstos, sobretudo de terça-feira até quarta-feira.

O que esperar da depressão Nils?

Chuva moderada a forte em partes do Norte e Centro, com possibilidade de acumulados significativos em 24 horas, especialmente nas zonas montanhosas do país.

Risco elevado de cheias ou aumento de caudais em rios e ribeiras, dado que o solo já se encontra saturado devido às recentes precipitações.

Agitação marítima significativa ao longo da costa ocidental, com ondas que poderão ultrapassar os quatro a cinco metros, situação que pode motivar alertas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento, embora presente, não deverá atingir níveis particularmente perigosos no continente, ficando abaixo do que seria considerado anormal para a época.

De acordo com modelos meteorológicos, o centro de baixa pressão de Nils deverá situar-se próximo do Canal da Mancha, entre o final de terça-feira e quarta-feira, empurrando sistemas frontais que reforçam a instabilidade e a precipitação no território português.

A Proteção Civil recomenda à população que evite zonas inundáveis, garanta a desobstrução de sistemas de drenagem e acompanhe atentamente as informações e avisos emitidos pelo IPMA. A condução deve ser feita com especial cuidado, devido ao risco acrescido de lençóis de água nas estradas.

As autoridades continuam a monitorizar a situação, apelando à adoção de comportamentos preventivos, de forma a minimizar os impactos deste episódio meteorológico adverso.