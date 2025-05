Apagão de energia: MEO, Vodafone, NOS e Digi! Qual teve o pior desempenho?

Durante o apagão elétrico que afetou Portugal em 28 de abril de 2025, todas as principais operadoras móveis — MEO, NOS, Vodafone e Digi — enfrentaram dificuldades significativas na prestação de serviços. Saiba qual teve o melhor desempenho.

A interrupção do fornecimento de energia impactou diretamente a infraestrutura de telecomunicações, levando a uma degradação generalizada da qualidade do serviço. Muitos foram os clientes que ficaram sem serviço e outros ficaram com um "serviço reduzido" no que diz respeito à performance.

Impactos do Apagão na MEO, Vodafone, NOS e Digi

MEO Medidas de contingência : Reconfigurou a rede para priorizar serviços essenciais e limitou o uso de dados móveis. Desligamento temporário da rede 5G , para preservar recursos em zonas críticas. Impacto : Redução considerável da qualidade do serviço, especialmente em áreas urbanas com maior densidade de tráfego. Comunicação oficial : A MEO confirmou publicamente que os constrangimentos estavam relacionados com falhas no fornecimento elétrico nacional.

NOS Resposta semelhante à da MEO , também com desligamento do 5G em certas áreas e limitação de dados móveis. Serviços degradados , com falhas de ligação e baixa velocidade de internet. Foco nos serviços de emergência : A operadora afirmou que tentou manter a operação mínima para bombeiros, hospitais e autoridades.

Vodafone Desempenho considerado o menos afetado entre as grandes operadoras. Dados da Speedtest Intelligence mostram que, embora a velocidade média de download tenha caído cerca de 75%, a Vodafone conseguiu manter mais consistência nos serviços. Rapidez na recuperação: Segundo fontes espanholas, a Vodafone recuperou 95% do tráfego móvel até ao dia seguinte ao apagão.

Digi Desempenho mais criticado: Foi amplamente apontada como a operadora com pior resposta à crise. Falta de infraestrutura de backup: Muitos utilizadores ficaram completamente sem serviço por horas, tanto em chamadas como em dados móveis. Reação negativa nas redes sociais, com clientes a reclamarem da ausência de comunicações e falta de suporte.



Este apagão evidenciou falta de preparação energética em partes da infraestrutura de telecomunicações. Tal cenário poderá levar a investimentos em baterias de backup e geradores por parte das operadoras.

Sandra Maximiano, presidente da ANACOM, admitiu recentemente que os tempos de autonomia do backup das empresas do setor não estavam preparados para o apagão que afetou Portugal.

A ANACOM está a avaliar a resposta dos operadores durante o apagão e admite vir a aplicar coimas se apurar incumprimentos.