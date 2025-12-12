PplWare Mobile

Califórnia arranjou uma forma de fazer os condutores de veículos elétricos pagarem

· Motores/Energia 52 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Fusion says:
    12 de Dezembro de 2025 às 12:16

    Duh, e estavam à espera do quê? Nada que não fosse expectável.

    Quando vejo aqui malta a falar das benesses e do bla bla dos elétricos face aos carros a combustão, para mim isso é um embuste para fazer acreditar às pessoas que, com os elétricos, ficam safas de impostos e afins.

    É tudo balelas. Aliás, até é algo bastante comum, primeiro dão tudo de borla, fazem com que as pessoas fiquem agarradas e depois, quando já estão completamente in, começam a cobrar.

    E nunca na vida os governos iriam dar borlas às pessoas. Sermos verdes e sustentáveis é só uma coisa bonita de se dizer, porque, na verdade, a máquina não pode parar e os governos, no fim do dia, querem é ter o deles, seja de onde for que venha.

    Ouçam e leiam a letra da música Taxman, dos Beatles. Foi escrita em meados dos anos 60 e continua atual, como se tivesse sido escrita hoje.

    • Mr. Y says:
      12 de Dezembro de 2025 às 12:30

      O ponto não é esse, pois, essa medida era mais do que expectável.
      Estás a misturar o uso de veículos mais ou menos poluentes com tráfego rodoviário. Não são os carros eléctricos que vão resolver o caos do trânsito nas grandes cidades assim como a manutenção das estradas.

    • poison says:
      12 de Dezembro de 2025 às 12:35

      Continua lá com o teu a combustão e deixa em paz quem pensa diferente. Abençoado o dia em que deixei de gastar 80€ para encher o depósito e fazer 650km quando agora não gasto 50€ para fazer 800km.

    • Max says:
      12 de Dezembro de 2025 às 13:03

      As estradas constroem-se e mantêm-se sozinhas? Porque só devem pagar os com carros a combustível?

      • Grunho says:
        12 de Dezembro de 2025 às 13:45

        Isso é verdade, mas os carros a combustão tem outras externalidades negativas fora o desgaste das estradas. Impacto ambiental zero só as bicicletas, e mesmo essas, as eléctricas já têm uns pozinhos.

        • Max says:
          12 de Dezembro de 2025 às 14:24

          Ninguém diz que os elétricos devem pagar o mesmo valor em impostos que os carros a combustível – mas têm isenção de ISV, IUC e de impostos para abastecer e poder circular (no caso dos motores a combustão, os impostos sobre os combustíveis). Mas são isenções a mais, alguma coisa vão ter que começar a pagar.

          • Realista says:
            12 de Dezembro de 2025 às 16:43

            Também ninguém diz que os elétricos não vão pagar imposto e algum dia vão ter de começar a pagar.

            Agora escusas é de ficar preocupado com isso.

          • Max says:
            12 de Dezembro de 2025 às 17:50

            Algum dia … na perspetiva dos elektricos, quem dizer que dia de São Nunca está bem, nõ convém falar-se disso 😉

          • Realista says:
            12 de Dezembro de 2025 às 19:22

            Sim, podes deixar de lado a mentalidade de caranguejo num balde, porque os elétricos vão pagar imposto sim. E não é por um veículo elétrico não pagar que estas a ser prejudicado, antes pelo contrário.

            Eles só não pagam porque neste momento são um beneficio para todos devido às reduções de emissões que eles trazem para o país, colocando assim o país a cumprir os objetivos ambientais e evitando pagar por multas.

            A partir do momento em que o imposto sobre os veículos a combustão reduzir e ultrapassar valores de uma eventual multa, podes ter a certeza que qualquer governo coloca um imposto sobre os veículos elétricos mais rapidamente que um carro vai dos 0 ao 100km…

            Até lá o ideal é mudar essa mentalidade de caranguejo, mesmo.

          • Max says:
            12 de Dezembro de 2025 às 20:59

            Exatamente … não devem pagar impostos agora. Só devem pagar no dia de São Nunca … à tarde … se estiver bom tempo 😉
            Quanto a multas ambientais, por em Portugal se comprar 1 BEV ou 100 ou milhares, diminuir as multas ambientais de Portugal – de onde é que tiraste isso? Vender BEVs diminui é as multas ambientais sobre os fabricantes, não sobre os países.
            Isso já nem é caranguejo, é polvo 🙂

          • JL says:
            12 de Dezembro de 2025 às 22:35

            Tenho um que até 2019 pagava mais IUC que um a combustão da mesma categoria.

    • JL says:
      12 de Dezembro de 2025 às 13:16

      Mas as balelas vão continuar a existir, porque não pagam as outras balelas.

      Não venham cantar sem saber do que se vai passar.

  2. Eu says:
    12 de Dezembro de 2025 às 12:21

    Em Portugal vão fazer pela via mais fácil, como já fazem no caso do ambiente ao cobrarem no consumo de água.
    Ou seja, vão afectar esse imposto à factura de electricidade! Mais um imposto a somar aos vários destas facturas.
    Assim, todos pagos e ninguém escapa, à boa moda portuguesa: paga e não bufa!
    E, paga o justo pelo pecador!:D

    • Max says:
      12 de Dezembro de 2025 às 13:01

      Não se pode, em casa não se consegue distinguir o consumo de eletricidade para carregar a bateria do carro do restante consumo doméstico de eletricidade. Aumentando o imposto sobre a eletricidade de uso doméstico aumentava para todos, os com carros a combustível e os com carros elétricos. Só pode ser por kms percorridos.

    • Joao Ptt says:
      12 de Dezembro de 2025 às 13:15

      Em Portugal essa parece ser a resposta óbvia, por cada Kilowatt consumido determinado valor EXTRA vai para o Estado, com a desculpa de ser para as estradas, mas se vai para as estradas ou para comprar um avião caça militar F-35 para a força aérea nunca saberão. E o facto de não terem um veículo eléctrico não irá fazer diferença, também pagam o imposto de audiovisual mesmo que não tenham rádio e/ ou televisão.

      • Max says:
        12 de Dezembro de 2025 às 17:47

        Como o dinheiro dos impostos não tem cor, não se sabe para onde vai em concreto. Nem é importante saber – visto que basta saber que as estradas não se constroem e conservam sozinhas – e tudo o mais igual (ou seja os demais impostos iguais) quem tem um automóvel a combustível paga mais impostos – por andar na estrada – do que um elétrico, que não paga nada.
        Em todo o caso, há uma parte do valor do ISP (comparticipação do serviço rodoviário, até 2023, contribuição do serviço rodoviário) que o estado entrega à Infraestuturas de Portugal para a manutenção e conservação de estradas. Os elétricos, como não pagam impostos, nem esse valor pagam.

    • JL says:
      12 de Dezembro de 2025 às 13:17

      Então quem tem carro a combustão também vai pagar como se tivesse ?

  3. contraditorio says:
    12 de Dezembro de 2025 às 12:52

    Há um sistema infalível: cada vez que faz o carregamento contabilizam-se os Klm. A combustão utiliza-se a inspecção para retirar a kilm 🙂 Eu admiro-me é que ainda haja malta que vê o conceito/realidade Estado como um órgão que faz dinheiro para distribuir por todos 🙂 Tipo aumento de vencimentos acima da inflação, ensino grátis, saúde grátis, transportes grátis, descidas de impostos e felizes para sempre no Eden 🙂 🙂 🙂 A Economia é uma ciência lixada 🙂

  4. LS says:
    12 de Dezembro de 2025 às 13:29

    Oh boy.. Here we go

  5. outro_chegano says:
    12 de Dezembro de 2025 às 13:36

    está a acontecer o que ando há anos a dizer, os estados vão cobrar impostos aos v.e., nem fazia sentido que isso não sucedesse …

  6. Realista says:
    12 de Dezembro de 2025 às 13:36

    O governo vai perder dinheiro pelas devoluções…

    Isto porque existem carros a saírem de stands com menos km do que quando lá chegam.

  7. Tug@Tek says:
    12 de Dezembro de 2025 às 13:47

    Podem começar por criar esse imposto na eletricidade dos postos de carregamento, o princípio é o mesmo, por cada KW carregado sabe-se em média a distância que percorre…
    Já não perdiam tudo e uma vez que é um imposto de manutenção das estradas, é justo que não exista distinção entre VE e combustão.
    Para os carregamentos em casa, implementar um sistema, de tomadas seladas que contabilizem esta energia para carregamento, e sobre esta incida o mesmo imposto. Admito que este não é fácil de implementar, mas já vi coisas mais difíceis de implementação…

  8. rui says:
    12 de Dezembro de 2025 às 14:28

    Tenho solução fácil para isto, IUC com base no tamanho util da bateria:
    0-20=1€
    21-40=2€
    41-60=3€
    61-80=4€
    81-100=5€
    101-++=6€

    exemplos práticos:
    Dacia Spring=30€
    Renault 5 120cv= 60€
    Model 3 standard=120€
    Mercedes CLA 250+=225€
    BMW iX3 50=354€

    Para baterias acima dos 60Kwh podia ser agravado e não há cá qualquer diferença entre ligeiros de passageiros ou mercadorias.

  9. carvalho says:
    12 de Dezembro de 2025 às 15:05

    Aqui em Portugal poderia ser assim carros com preços superiores a 30.000 um 0,5€ por km, superiores a 50.000 – 3€ e superiores a 60.0000 – 5€.

    Responder
  10. Antonio Moreira says:
    12 de Dezembro de 2025 às 15:46

    Relativamente a este assunto acho que já pagammos suficientes impostos pra complementar os gastos de uma politica economica desenfreada assente em sorver dinheiro para colmatar os gastos, a qual é de igual modo descandeado no preço da eletrecidade.
    A solução vai surgir de forma espontânea num futuro proximo dos ve com condução autonoma, que irá dispensar o Proprietario.

  11. Pedro says:
    12 de Dezembro de 2025 às 16:16

    Posso até concordar com o IUC para VE’s, só não entendo por que tem de ser pelo número de km’s percorridos num ano, por exemplo, se percorrer 20.000 km a 0,034 € dá por ano em 680€, o que é absurdo para um ZOE, pois hoje em dia este tipo de valores para os carros a combustível equivale aos de alta cilindrada. Até para os híbridos é ridículo, pois têm de pagar o IUC para o motor a combustão e outro IUC para os km’s percorridos.
    O sistema deveria de ser dentro do mesmo género, ou pela potência dos VE’s ou pela bateria que os equipa, nunca pelos km’s percorridos.

    Responder
    • Realista says:
      12 de Dezembro de 2025 às 17:49

      No entanto o pessoal até paga mais do que isso em imposto por ano se percorre esses 20.000km um Fiat Uno, o problema é que como paga mensalmente não repara no custo.

      Já taxar pela bateria é como taxar os carros a combustão por terem um depósito maior, o que também não faz muito sentido sendo que também é contra-producente porque dás indicador ao mercado que não queres baterias com mais densidade.

      O correto é mesmo taxar pelo peso e/ou potência do motor e não pela capacidade da bateria.

      • Grunho says:
        12 de Dezembro de 2025 às 20:24

        O peso do carro e a potência são os dois factores que determinam o desgaste da via e a poluição por partículas dos pneus. Nos carros que circulam em ambiente urbano há mais um – as dimensões, principalmente largura – que vai determinar o entupimento causado pelo carro.

  12. PJA says:
    12 de Dezembro de 2025 às 17:49

    É normal, de um lado a receita diminui, do outro tem de aumentar. É a vida.

  13. PTO says:
    12 de Dezembro de 2025 às 18:34

    O título do artigo deveria ser “Califórnia COPIOU a forma de fazer os condutores de veículos elétricos pagarem”.

    Essa forma de tributação começou na Nova Zelândia e vai ser implementada no Reino Unido.

    A Califórnia não arranjou nada, pura e simplesmente está a fazer o mesmo que viu fazer naqueles dois países.

    • PJA says:
      12 de Dezembro de 2025 às 23:45

      Tem razão, este modelo vai ser implementado em todos os países, e vai chegar a Portugal, óbvio. O sector automóvel contribui com 18% da receita fiscal, alguém pensa que se pode dispensar este montante?
      Os proprietários de ve é que pensavam que iam ficar isentos para sempre.

  14. Mário Meireles says:
    12 de Dezembro de 2025 às 19:13

    Antes de taxarem os carros eletricos, devem primeiro taxar o querosene dos aviões.
    Andam a poluir, cada quilómetros ou milha percorrida consomem muito mais combustivel por pessoa e estão isentos.

  15. Yamahia says:
    12 de Dezembro de 2025 às 19:39

    Lol escavavam o alcatrão todo têm que pagar, oras 😛

  16. Mário Meireles says:
    13 de Dezembro de 2025 às 10:01

    Os aviões transportam pessoas e mercadorias como os automóveis ou camiões.
    A questão de fundo é a perda de receita fiscal do estado.
    Porquê taxar os não poluentes e isentar os que mais contribuem para as alterações climáticas.
    Não faz sentido.
    Andamos a subsidiar as companhias aéreas com as isenções de taxas.

  17. Mac says:
    13 de Dezembro de 2025 às 10:37

    Sonhadores… Achavam que o rebuçado era vitalício. Se os pulhiticos colocarem os mesmos impostos (60%) na eletricidade, lá se vai a vantagem, kkk. Mas para lá caminhará. Acorda

