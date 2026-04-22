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Europa nunca produziu tanta energia solar nesta altura do ano

· Motores/Energia 9 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Rui says:
    22 de Abril de 2026 às 10:23

    Uma pergunta mais ou menos sobre o tema:

    É possível ligar uma eólica a um inversor com painéis solares + baterias?
    Até agora todos têem me dito que não é possível!

    Se fosse possível era o ideal, porque os painéis produziam de dia e o aerogerador de noite!

    Responder
    • Gonçalo says:
      22 de Abril de 2026 às 10:57

      Com um inversor especifico penso que sim se não só com outro inversor mas eólicas para casa só mesmo se fores artista e andares aí a inventar com uns packs online porque alguem te instalar isso é dificil

      Responder
    • Guilherme says:
      22 de Abril de 2026 às 11:00

      É possível e muitas pessoas usam isso, existe 2 formas mais usadas.

      Mais barata:
      Não podes é ligar tudo ao (MPPT), mas a turbina eólica tem que ter o seu controlador de carga eólico dedicado e depois é que pode ser ligado a mesma bateria que o solar está.

      Mais cara, mas mais profissional:
      Acoplamento em AC (AC Coupling) usado em sistemas mais complexos ou de maior dimensão.
      A eólica tem o seu próprio inversor de injeção na rede e liga-se ao quadro elétrico da casa. O inversor solar/bateria deteta essa energia extra a circular na rede da casa e usa-a para carregar as baterias ou alimentar os consumos.

      Responder
  2. FOSS says:
    22 de Abril de 2026 às 10:24

    Entretanto a China e USA são capazes de produzir tudo isso em poucas horas através do nuclear. A China quase quintuplicou o investimento em energia nuclear em menos de 20 anos enquanto a Europa insiste em ventoinhas a andar à roda

    Responder
  3. Jorge Teixeira says:
    22 de Abril de 2026 às 10:51

    Este é o caminho, já dizia Din Djarin.

    Responder
  4. Yamahia says:
    22 de Abril de 2026 às 11:04

    “…Isto deveu-se a um inverno particularmente frio na Europa Central e Oriental, que elevou a procura de eletricidade…”
    A culpa é das alterações climáticas. LOL
    E digo mais, a Lancet lançou um estudo que, face ao observado na europa precisamente em 2025, vamos morrer todos com o calor. 2xLOL

    Responder

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