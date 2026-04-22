Europa nunca produziu tanta energia solar nesta altura do ano
A Europa atingiu um marco histórico na produção de eletricidade verde no primeiro trimestre de 2026, com números impressionantes: mais 15% na solar e incríveis 22% na eólica face ao mesmo período do ano anterior.
Segundo dados da consultora Montel, citados pela agência Lusa, a produção total de energia renovável no trimestre chegou aos 384,9 terawatts-hora (TWh), um valor sem precedentes que resulta de uma combinação perfeita entre recordes solares, uma forte recuperação da eólica e uma hidroelétrica a todo o vapor.
A análise cobre os países da União Europeia (UE), o Reino Unido, a Noruega, a Suíça e a Sérvia.
Eólica lidera e solar bate recordes
A grande protagonista do trimestre foi a energia eólica, responsável por 173,7 TWh gerados, o equivalente a um crescimento de 22% face ao primeiro trimestre de 2025.
A energia hidroelétrica também deu uma resposta sólida, com 128,6 TWh produzidos. Recorde-se que no terceiro trimestre de 2025, a seca tinha feito a produção afundar para os 97,1 TWh.
Desta vez, as chuvas "invulgarmente abundantes" do inverno encheram os reservatórios e trouxeram a produção de volta a níveis normais.
Já a energia solar continua a sua imparável ascensão: os 52,6 TWh registados neste primeiro trimestre são o valor mais alto de sempre para este período do ano, superando em 15% o registado no mesmo trimestre de 2025.
Menos gás, menos dependência dos mercados voláteis
Um dos efeitos mais importantes deste boom renovável foi o amortecimento do impacto do conflito com o Irão nos preços grossistas da eletricidade.
A forte produção verde substituiu a geração a gás, atenuando os picos de preços que se fizeram sentir nos mercado ao longo do trimestre.
Ainda assim, há um dado curioso: apesar dos volumes recorde, a proporção de renováveis no mix elétrico ficou nos 48,8%, abaixo de trimestres anteriores.
Isto deveu-se a um inverno particularmente frio na Europa Central e Oriental, que elevou a procura de eletricidade ao nível mais alto desde 2022, com um aumento médio de 1,4% face a 2025.
Curiosamente, Portugal e Espanha ficaram de fora da onda de frio que afetou grande parte do continente, com o consumo a manter-se estável em termos interanuais. Além disso, a região beneficiou de uma elevada produção solar.
O que se espera para o segundo trimestre?
A Montel avisa que o segundo trimestre pode trazer um "cenário complexo", com a possível coexistência de "preços mínimos históricos e picos vespertinos recorde".
Trata-se de um alerta claro para os desafios estruturais que a rede elétrica europeia ainda tem pela frente nesta transição energética.
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Uma pergunta mais ou menos sobre o tema:
É possível ligar uma eólica a um inversor com painéis solares + baterias?
Até agora todos têem me dito que não é possível!
Se fosse possível era o ideal, porque os painéis produziam de dia e o aerogerador de noite!
Com um inversor especifico penso que sim se não só com outro inversor mas eólicas para casa só mesmo se fores artista e andares aí a inventar com uns packs online porque alguem te instalar isso é dificil
É possível e muitas pessoas usam isso, existe 2 formas mais usadas.
Mais barata:
Não podes é ligar tudo ao (MPPT), mas a turbina eólica tem que ter o seu controlador de carga eólico dedicado e depois é que pode ser ligado a mesma bateria que o solar está.
Mais cara, mas mais profissional:
Acoplamento em AC (AC Coupling) usado em sistemas mais complexos ou de maior dimensão.
A eólica tem o seu próprio inversor de injeção na rede e liga-se ao quadro elétrico da casa. O inversor solar/bateria deteta essa energia extra a circular na rede da casa e usa-a para carregar as baterias ou alimentar os consumos.
Entretanto a China e USA são capazes de produzir tudo isso em poucas horas através do nuclear. A China quase quintuplicou o investimento em energia nuclear em menos de 20 anos enquanto a Europa insiste em ventoinhas a andar à roda
Adoro o nuclear e acho que fazia muita falta no nosso país, mas a tua comparação é assutadora a nuclear é uma energia limpa mas não é de todo barata em construção e manutenção metes milhões e milhões de ‘ventoinhas’ que têm a manutenção baixíssima
França produz também muita eletricidade com base no nuclear
Solar e eólico fica mais barato que nuclear
Este é o caminho, já dizia Din Djarin.
“…Isto deveu-se a um inverno particularmente frio na Europa Central e Oriental, que elevou a procura de eletricidade…”
A culpa é das alterações climáticas. LOL
E digo mais, a Lancet lançou um estudo que, face ao observado na europa precisamente em 2025, vamos morrer todos com o calor. 2xLOL