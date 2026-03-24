ESET reforça oferta empresarial com IA e proteção de máquinas virtuais na cloud

A ESET, maior empresa europeia de cibersegurança, reforçou a sua oferta para o mercado empresarial com uma atualização focada na proteção de ambientes cloud e no controlo de ameaças.

Com este lançamento, a ESET alarga a sua proposta de valor para organizações que operam em ambientes cada vez mais distribuídos, híbridos e exigentes, ao mesmo tempo que oferece aos parceiros de canal mais argumentos para responder às necessidades atuais dos clientes empresariais.

Proteção alargada à cloud

O ESET Cloud Workload Protection foi desenvolvido para proteger máquinas virtuais (VMs) em execução nas principais plataformas cloud, nomeadamente AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform.

Na prática, esta solução permite às organizações protegerem também os seus workloads na cloud a partir do ecossistema ESET, mantendo uma visão centralizada da segurança e uma gestão mais simples. A ESET disponibiliza esta funcionalidade sem custos adicionais a todos os clientes com subscrição ESET PROTECT, exceto na versão Entry.

Mais proteção para ambientes Microsoft 365

O ESET Cloud Office Security, solução da ESET para proteger aplicações Microsoft 365 e Google Workspace, reforça a segurança do email, das ferramentas de colaboração e do armazenamento na cloud. Esta solução foi agora melhorada com novas funcionalidades e adaptada de forma a proporcionar uma melhor experiência de utilização às equipas.

Este módulo conta com uma proteção redobrada contra ataques de phishing e spam, e passa a incluir um mecanismo de bloqueio de links maliciosos ocultos em QR codes. Os clientes ESET passam ainda a estar protegidos contra scams, através da remoção automática de convites de calendário que contenham ligações de phishing.

Mais contexto e resposta mais rápida com IA

O ESET LiveGuard Advanced, a solução da ESET para análise avançada de ficheiros suspeitos que ajuda as empresas a detetar ameaças ainda desconhecidas, foi reforçado com novas funcionalidades.

Neste capítulo, os clientes da empresa vão poder ter acesso a novos relatórios comportamentais baseados em IA que detalham as ações e características dos incidentes analisados pela ESET sandbox cloud e a correção automática.

Para os clientes que possuem subscrições com XDR ativo, estes relatórios são ainda complementados com resumos gerados por IA, facilitando a sua análise e interpretação.

Ferramenta de IA integrada na consola de gestão

O ESET AI Advisor foi adicionado à consola de gestão ESET PROTECT para melhorar a experiência dos utilizadores e simplificar as suas ações. O acesso a este assistente estava apenas disponível numa secção do ESET Inspect, sendo que agora está presente em outras soluções do ecossistema de cibersegurança.

ESET Threat Intelligence

Este módulo conta com a introdução de duas novidades: os eCrime Reports e novos feeds PUA (Potentionally Unwanted Applications). Os eCrime Reports estão disponíveis em dois níveis e tratam-se de relatórios detalhados que expõem o panorama atual de ameaças.

Estes realçam o percurso de incidentes reais, incluindo visibilidade de ataques ao nível dos afiliados, cronologias completas da cadeia de ataques e ferramentas utilizadas, bem como a telemetria específica por região. Isto permite aos clientes ESET estar constantemente informado e tomar decisões estratégicas ponderadas.

Adicionalmente, passam a estar disponíveis novos feeds de PUA que identificam aplicações que, apesar de não serem necessariamente maliciosas, podem estar a ser utilizadas de forma abusiva ou representar um risco em determinados contextos. Estes novos elementos auxiliam as equipas de segurança a ter maior visibilidade sobre este tipo de ferramentas.

Com este lançamento na sua oferta empresarial, a ESET procura dar resposta às fragilidades de cibersegurança do mercado atual, disponibilizando as ferramentas necessárias para uma mais rápida e precisa gestão estratégica