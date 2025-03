Google terá novidade no teclado do Android que muitos não gostam no iPhone

Em breve, os smartphones Android poderá ficar um pouco mais parecido com o iPhone, mas não em algo positivo. Há uma mudança a caminho do teclado deste sistema, que a Apple já usa, mas que muitos não gostam e gostavam de ver mudado.

Como os utilizadores do iPhone sabem, o teclado padrão deste smartphone não destaca nenhuma pontuação importante, vírgula e ponto final. Os utilizadores precisam de aceder manualmente ao menu '123' para poderem escrever pontuações. Isto é um inconveniente, especialmente para quem acabou de migrar do Android.

Este tipo de adaptação é algo que os utilizadores do Android podem precisar de desenvolver em breve. Isto especialmente se a Google avançar com uma mudança no teclado Gboard e o tornar o novo padrão no sistema da Google.

O Gboard da Google é o teclado Android mais utilizado no mercado, e o facto de vir pré-instalado em vários dispositivos Android só ajuda a comprovar isso mesmo. Seguindo os passos da Apple, o Gboard também pode começar a esconder as teclas de vírgula e ponto final atrás do menu de caracteres especiais.

No entanto, ao contrário da implementação da Apple, os utilizadores terão provavelmente a opção de utilizar o novo layout ou manter o antigo. A mudança foram vistas na versão 15.2.03.736047990-beta-arm64-v8a do Gboard para Android. Aqui destaca-se uma nova opção nas definições dedicada a "mostrar teclas de vírgula e ponto".

Atualmente, não é claro se a configuração será ativada por defeito quando a funcionalidade for lançada pela primeira vez — esta seria a forma de evitar a frustração e as queixas em massa dos utilizadores.

Noutras partes, é muito improvável que o Gboard torne o novo layout a única opção, à semelhança do que a Apple fez há alguns anos. Se, por algum motivo, seguir os passos da Apple, talvez esteja na altura de os utilizadores do Android procurarem alternativas .