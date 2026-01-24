PplWare Mobile

Portugal: carros sem condutor vão poder ser testados

· Motores/Energia 2 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Max says:
    24 de Janeiro de 2026 às 16:20

    Não adianta nada. Teoricamente, cada país da UE pode autorizar ou não autoriza em sistemas de condução autónoma no seu país. Mas a aprovação num país praticamente abre a porta a toda a UE – e é por isso que a Tesla está a pressionar a entidade reguladora holandesa (que já lhe aprovou o Autopilot Avançado, de uma maneira que … enfim, lhe aprove também o FSD, em fevereiro).
    Por isso, dizer que em Portugal já há legislação para fazer testes, quer dizer exatamente isso – já há legislação para fazer testes (nada mais do que isso).

    Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    24 de Janeiro de 2026 às 16:52

    já são testados há muito tempo, os teslas nunca tiveram condutores, têm millenials e gen z sentados num gadget com volante e pedais, um condutor precisa de saber conduzir

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube