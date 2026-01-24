Fim do domínio de Intel e AMD no Windows: processadores NVIDIA estão a chegar

O mercado dos computadores pessoais prepara-se para uma revolução com a entrada direta da NVIDIA no fabrico de processadores para o Windows. Esta mudança vai alterar profundamente o ecossistema tecnológico e desafiar a hegemonia que a Intel e a AMD mantêm há décadas.

NVIDIA planeia o fim da hegemonia da arquitetura x86

Os rumores sobre o lançamento de processadores próprios pela NVIDIA circulam há alguns anos, mas a chegada da empresa liderada por Jensen Huang a este segmento é agora iminente. Este passo é um desafio total à arquitetura x86 e aponta para uma mudança na forma como entendemos os computadores pessoais. Na prática, a estratégia assemelha-se ao que a Apple alcançou com os seus chips Apple Silicon.

Até à data, a Intel e a AMD dividiram o mercado de portáteis Windows, enquanto a arquitetura ARM estava limitada a equipamentos básicos, como os Chromebooks, ou aos MacBook. Embora já existam alguns computadores potentes com chips Qualcomm Snapdragon, a chegada das soluções da NVIDIA no primeiro trimestre de 2026 pretende ser o impulso definitivo para esta transição.

Estes novos computadores não utilizarão a combinação tradicional de uma placa gráfica NVIDIA com um processador Intel. Em vez disso, estarão equipados com um System on a Chip (SoC) da NVIDIA, existindo já dois modelos identificados: o N1 e o N1X. A empresa passa, assim, a controlar as duas componentes fundamentais do hardware.

A NVIDIA pretende oferecer no Windows o que a Apple conseguiu com os chips da série M: um ecossistema onde o processador e os gráficos estão integrados e comunicam de forma otimizada. Esta convergência reflete-se diretamente na autonomia da bateria, na eficiência térmica e no desempenho geral.

Com a arquitetura ARM, os computadores prometem menos aquecimento e uma duração de bateria muito superior, sem comprometer a potência necessária para tarefas exigentes.

Fugas de informação revelam planos da Lenovo e da Dell

Uma fuga de informação recente da Lenovo revelou que a fabricante já desenvolveu seis computadores portáteis com os processadores N1 e N1X. Entre estes dispositivos encontra-se um modelo de 15 polegadas focado no gaming. Adicionalmente, páginas de suporte da linha Legion já mencionam o modelo "Legion 7 15N1X11", onde a sigla "N1X" confirma a presença do novo SoC da NVIDIA.

A Dell também deixou escapar referências a um equipamento premium equipado com o NVIDIA N1X. Relatórios recentes sugerem que o lançamento oficial ocorrerá na próxima primavera, com mais dispositivos a chegar durante o verão. A folha de rota da NVIDIA parece já estar definida a longo prazo, com os sucessores N2 e N2X planeados para o final de 2027.

💻 Especificações técnicas e os primeiros modelos confirmados

Embora os detalhes técnicos ainda devam ser confirmados, as fugas de informação indicam que o N1X será o chip mais potente, com uma CPU de 20 núcleos e uma GPU integrada com 6144 núcleos CUDA, baseada na arquitetura Blackwell (a mesma das RTX 50). Por outro lado, o modelo N1 será mais modesto, focado na eficiência e orientado para ultrabooks de gama média.

Os primeiros oito portáteis que deverão estrear estes componentes incluem o Lenovo Legion 7, os convertíveis Lenovo Yoga 9 e Yoga Pro 7, o IdeaPad Slim 5 (em versões de 14 e 16 polegadas) e um modelo Dell "Premium 16" com ecrã OLED, possivelmente pertencente às linhas XPS ou Alienware.

