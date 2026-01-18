PplWare Mobile

Por que motivo “ninguém se vai lembrar que a Tesla já fabricou carros”?

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    18 de Janeiro de 2026 às 12:50

    Um investidor da Tesla disse isso? Mas que surpresa 😉
    A Tesla atingiu o atual valor em bolsa, não por ser considerada um fabricante de automóveis, mas uma das tecnológicas. Que tem agora duas grandes promessas de grandes vendas e fontes de rendimento – os robots humanóides e os robotáxis.
    Quanto aos robotáxis, lá continuam em áreas muito restritas, com condutores de segurança.
    Quanto à produção de Optimus, em 2025, Musk anunciou 10.000, que depois reduziu para 5.000 unidades, que depois abandonou. Sabe-se que até meados do ano foram produzidos “algumas centenas”, mas nos relatórios do 4º trimestre a Tesla não anuncia números anuais. As metas anunciadas são de 1 milhão para 2026, 4 milhões para 2027 e a longo prazo 10 milhões, ou mesmo 50-100 milhões anuais. A ver vamos como fica a história.

    Responder
    • Yamahia says:
      18 de Janeiro de 2026 às 13:25

      Faz lembrar a história que em 2019 um Tesla era capaz de atravessar a América pq conduz melhor que um humano. E que antes do fim de 2020 a Tesla iria vender 20 milhões de carros por ano.

      Responder
  2. Yamahia says:
    18 de Janeiro de 2026 às 13:21

    Era preciso uma visita para dizer isso?

    Responder

