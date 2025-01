Portugal: 5 apps para acesso facilitado a serviços públicos

Com a digitalização de vários serviços, hoje é possível aceder aos mesmo através de apps que estão disponíveis para smartphones. Hoje deixamos aqui a sugestão de 5 apps para acesso facilitado a serviços públicos em Portugal. Veja se conhece e se já as tem todas instaladas no seu smartphone.

#1 - GOV.PT

A gov.pt é a app oficial da administração pública portuguesa que dá acesso a vários serviços de identidade digital, autenticação e assinatura digital. (substitui as antigas apps id.gov.pt e autenticacao.gov).

Nesta app pode adicionar e gerir vários documentos oficiais (ex. Cartão de Cidadão, carta de condução, entre outros), que têm validade legal. Também pode validar documentos digitais, apresentados na mesma app a partir de outros dispositivos.

#2 - SNS 24

Já tem instalada a app SNS 24? Com esta aplicação passamos a ter reunida a informação de saúde do cidadão num simples smartphone ou tablet. O cidadão pode aceder a um vasto conjunto de informações de saúde, designadamente o seu boletim de vacinas, as suas receitas, alergias ou às suas requisições de exames - saber mais aqui.

#3 - Segurança Social + Próxima

De forma ágil e simples, os Cidadãos e as Empresas, podem aceder aos serviços da Segurança Social, onde quiserem e onde estiverem através da App Segurança Social + Próxima. Com esta app pode: Consultar os valores a receber e o dia previsto de pagamento das prestações sociais, como, por exemplo, subsídio de desemprego, subsídio de doença, subsídio de maternidade e paternidade, pensões, etc;

Consultar os valores a pagamento, como contribuições correntes, coimas e custas, dividas em execução fiscal, acordos e planos prestacionais, etc;

Consultar os documentos de pagamento emitidos automaticamente e a referência para pagamento;

Pedir ou renovar o Cartão Europeu de Seguro de Doença;

Aceder à caixa de mensagens da Segurança Social Direta;

Sincronizar o calendário de eventos Segurança Social com a Agenda do dispositivo móvel Pode obter aqui.

#4 - MyADSE

A mais recente versão da app MyADSE, lançada em maio de 2024, tem um novo visual, mais apelativo e amigável, inclui a funcionalidade mais solicitada pelos utilizadores: os Reembolsos, para além do acompanhamento do estado, passa a ser possível fazer de forma ágil e intuitiva um Novo Pedido de Reembolso, com ajuda passo a passo.

O Cartão de beneficiário Digital passou a estar disponível logo no écran principal (todos os cartões dos membros do agregado no mesmo lugar) e ainda o acesso rápido aos últimos movimentos relacionados com os pedidos de reembolso de toda a família - saber mais aqui.

#5 - MAI Mobile

Considerando o objetivo do MAI de se posicionar na vanguarda da tecnologia e melhorar o relacionamento com o cidadão, está disponível a app MAI Mobile, para que os mesmos estejam acessíveis de forma permanente ao cidadão.

Nesta app pode encontrar avisos sobre Proteção Civil, aceder ao programa "Estou aqui crianças!", SMS Reboques, entre outros.

E são estas algumas das apps que permitem um acesso mais simples aos serviços públicos portugueses. Se conhecerem outras deixem nos comentários que prometemos escrever uma segunda versão deste artigo.