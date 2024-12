GNR: Atenção à estrada! Número de vítimas mortais dispara

A GNR revelou recentemente os dados provisórios da Operação “Natal e Ano Novo 2024/2025”. Segundo os dados, o número de vítimas mortais disparou face a 2023.

GNR: 43.677 condutores já foram fiscalizados...

Entre sexta e segunda-feira (27 e 30 de dezembro), cinco pessoas morreram e 15 ficaram gravemente feridas em acidentes nas estradas portuguesas. De relembrar que, na mesma altura do ano passado, a GNR avançava ter registado "apenas" um morto e sete feridos graves.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou os seguintes dados operacionais, em resultado das ações desencadeadas pelos militares que, diariamente, estão empenhados na prevenção da criminalidade, no patrulhamento rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores, para garantir o decorrer das festividades e as deslocações de pessoas em segurança, nomeadamente:

Registados 617 acidentes que provocaram 201 feridos ligeiros

5 vítimas mortais

Detenção de 157 pessoas por estarem a conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l

detidas 83 pessoas por conduzirem sem carta

9.980 contraordenações 1.962 por excesso de velocidade 99 por excesso de álcool no sangue 237 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças. 119 estavam a usar o telemóvel enquanto viajavam 788 não tinham feito a inspeção periódica obrigatória 294 não tinham o seguro de responsabilidade civil obrigatório.



Entre as 00h do dia 27 de dezembro e as 23h59 do dia 30 de dezembro foram fiscalizados 43.677 condutores.