WF-C710N, WH-CH720N e WH-CH520: Sony renova áudio com novas propostas e novas cores

A Sony acaba de anunciar várias novidades no campo do áudio. Apresentou os seus mais recentes auriculares Truly Wireless Noise Cancelling WF-C710N, juntamente com a expansão da paleta de cores dos seus auscultadores sem fios WH-CH720N e WH-CH520.

Os novos auriculares WF-C710N destacam-se pela tecnologia de cancelamento de ruído, bateria de longa duração e qualidade de chamada aprimorada. Além disso, os auriculares oferecem qualidade de som, novas opções de cores e funcionalidades práticas, integradas num design compacto e acessível.

A Sony também revelou novas cores para os auscultadores sem fios WH-CH720N e WH-CH520 da sua linha atual. Os modelos WH-CH720N e WH-CH520 terão agora uma opção de cor rosa pastel, enquanto os WH-CH520 também estarão disponíveis em amarelo.

Os auriculares WF-C710N utilizam microfones duplos para detetar o ruído ambiente, proporcionando um cancelamento de ruído superior em comparação com os modelos anteriores. A tecnologia Dual Noise Sensor da Sony emprega dois microfones para filtrar o som externo, permitindo uma audição musical sem interrupções. Os WF-C710N incluem ainda o modo de som ambiente, que capta o som circundante para uma experiência auditiva natural e consciente do ambiente.

A aplicação Sony | Sound Connect permite ajustar o nível de som ambiente em 20 níveis e utilizar a definição Voice Passthrough para conversas sem remover os auriculares. O Adaptive Sound Control ajusta automaticamente as definições de som ambiente com base na localização e atividade do utilizador, reconhecendo locais visitados frequentemente, como casa, trabalho ou ginásio, e alternando entre modos de som apropriados.

Em termos de autonomia, os WF-C710N oferecem até 30 horas de audição com o estojo de carregamento. O carregamento rápido permite obter até 60 minutos adicionais de reprodução com apenas 5 minutos de carregamento. As chamadas telefónicas beneficiam de uma captação de voz melhorada, com tecnologia de aprendizagem automática de IA que utiliza mais de 500 milhões de amostras de voz para reduzir o ruído ambiente e otimizar a clareza da voz do utilizador.

A tecnologia Precise Voice Pickup gere os microfones internos e externos dos auriculares para garantir conversas nítidas, mesmo em ambientes ruidosos. A qualidade de som é assegurada por um controlador de 5 mm da Sony, pelo processamento Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) e por um ajuste equilibrado, que visa reproduzir fielmente vários géneros musicais. A aplicação Sony│Sound Connect possibilita a personalização do som através da função EQ Custom.

Os WF-C710N apresentam um design elegante e compacto, com opções de quatro cores: azul-vidro, com um estilo transparente, rosa, branco e preto. Os auriculares são compactos, portáteis e confortáveis, e o estojo de carregamento cilíndrico foi concebido para facilitar o transporte.

O controlo tátil permite gerir a reprodução, pausa, avanço de faixas e volume. Os utilizadores podem atender chamadas em modo mãos-livres e, dependendo das definições, aceder ao serviço de música predefinido sem abrir a aplicação. Os auriculares suportam funcionalidades como Pausa/Reprodução Instantânea, Acesso Rápido, Controlo Contínuo de Volume, a aplicação Sound Connect da Sony e ligação Bluetooth Multiponto.

Com resistência à água IPX4, os WF-C710N destinam-se a uma utilização versátil, tanto em ambientes internos como externos. A Sony procurou conceber os WF-C710N com preocupações ambientais, utilizando embalagens sem plástico. Em resposta à popularidade de tons suaves, a Sony introduziu novas opções de cores pastel para os auscultadores sem fios WH-CH720N e WH-CH520. Ambos os modelos estão agora disponíveis em rosa pastel, e os WH-CH520 também em amarelo.

Os auriculares WF-C710N têm um preço de venda recomendado de 120 € e já podem ser encomendados em azul-vidro, rosa, preto e branco. Os WH-CH720N têm um preço de venda recomendado de 130 €, disponíveis para encomenda em rosa e nas cores já existentes. Os WH-CH520, com um preço de venda recomendado de 70 €, estão disponíveis para encomenda em rosa e amarelo.