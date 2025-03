Espiral azul iluminou os céus da Europa e inquietou as redes sociais. O que aconteceu?

Testemunhar formas e luzes estranhas no céu é sempre inquietante, especialmente quando não sabemos o que está a provocá-las. Por isso, explicamos-lhe o que deu forma à espiral azul brilhante que iluminou os céus da Europa, na segunda-feira, dia 24 de março.

Apesar de poderem ser verdadeiramente impressionantes, eventos estranhos no céu inquietam aqueles que não sabem do que se trata. Mais do que isso, levanta teorias sobre potenciais objetos voadores não identificados (OVNIs) ou visitas de povos extraterrestres.

Com teorias muito criativas em cima da mesa, temos conhecido, nos últimos anos, uma justificação pouco fascinante para as luzes que, por vezes, se avistam pelo céu noturno: satélites.

Não sendo exatamente isso, a espiral azul que iluminou, ontem, os céus de alguns países da Europa resultou do lançamento de um foguetão da SpaceX, nos Estados Unidos. A informação foi esclarecida pelo Met Office, a agência nacional de meteorologia e clima do Reino Unido.

Segundo o Space.com, o foguetão Falcon 9 descolou do Space Launch Complex 40 (SLC-40), na Cape Canaveral Space Force Station, na Florida, às 17h48 de Portugal.

O foguetão transportava a missão confidencial NROL-69 para o National Reconnaissance Office (NRO).

A espiral azul iluminou os céus da Europa por voltas das 20h, permanecendo visível durante alguns minutos.

Fenómeno é conhecido por "espiral SpaceX"

De acordo com a mesma fonte, a espiral avistada, ontem, é um exemplo do que algumas pessoas chamam "espiral SpaceX". Este tipo de fenómeno acontece, após a fase superior de um foguetão Falcon 9 se separar do seu propulsor da primeira fase.

Enquanto a fase superior avança em direção ao espaço, a inferior cai, e a fase de propulsão gira, libertando, simultaneamente, o que resta do seu combustível.

Devido à altitude a que o combustível é largado, a matéria congela instantaneamente, preservando o padrão de espiral criado pelo movimento do propulsor.

Quando a luz é refletida, vemos as formas curiosas no céu.

Apesar de as chamadas "espirais SpaceX" serem raras, a verdade é que a frequência dos lançamentos do Falcon 9 e de outros foguetões tenderá a aumentar. Por isso, é provável que, em breve, estes fenómenos curiosos se tornem mais familiares.