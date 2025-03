Análise Samsung Galaxy Watch Ultra: robustez ideal para atividades ao ar livre

Nos últimos anos, a Samsung tem acompanhado os seus smartwatches topo de gama com modelos secundários, mas o Galaxy Watch Ultra é, sem dúvida, o mais ambicioso até à data. Com um design robusto, maior autonomia de bateria e um botão de atalho adicional, esta máquina eleva a experiência Wear OS a um novo nível. Deixamos a nossa análise.

O Samsung Galaxy Watch Ultra é um smartwatch impecável para atividades ao ar livre. A análise detalhada do sono, as informações de saúde baseadas em IA e o multisport tracking completam o seu impressionante conjunto de funcionalidades, juntamente com uma duração da bateria que dura cerca de dois dias. Vejamos se vale a pena.

Especificações

Bluetooth v5.3 Tamanho do ecrã: 1.5" (37.3mm)

1.5" (37.3mm) Velocidade Processador: 1.6 GHz, 1.5 GHz

1.6 GHz, 1.5 GHz Armazenamento: 32 GB

32 GB Sensores: Acelerómetro, Barómetro, Sensor de análise de impedância bioelétrica, Electrical Heart Sensor, Sensor Giroscópio, Sensor Geo Magnético, Infrared Temperature Sensor, Sensor de Luz, Optical Heart Rate Sensor

Acelerómetro, Barómetro, Sensor de análise de impedância bioelétrica, Electrical Heart Sensor, Sensor Giroscópio, Sensor Geo Magnético, Infrared Temperature Sensor, Sensor de Luz, Optical Heart Rate Sensor Dimensões do mostrador (AxLxP, mm): 47.4 x 47.1 x 12.1

47.4 x 47.1 x 12.1 Peso do mostrador: 60.5 g

60.5 g Cores: Cinzento Titânio, Prateado Titânio, Branco Titânio (o nosso)

Todas as especificações Rede Tamanho do SIM: SIM-Incorporado

SIM-Incorporado Infra: 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD

3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)

B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B14(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B71(600)

B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B14(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B71(600) 4G TDD LTE: B40(2300) Áudio e Vídeo Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB Conectividade Tecnologia de Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo

GPS, Glonass, Beidou, Galileo Wi-Fi: 802.11a/b/g/n 2.4GHz+5GHz

Bluetooth v5.3 Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP Sistema Operativo Wear OS Powered by Samsung Ecrã Tecnologia: Super AMOLED

Super AMOLED Tamanho: 1.5" (37.3mm)

1.5" (37.3mm) Resolução: 480 x 480

480 x 480 Número de Cores: 16M Processador Velocidade Processador: 1.6 GHz, 1.5 GHz

1.6 GHz, 1.5 GHz Tipo Processador: Penta-Core Armazenamento/Memória Memória: 2 GB

2 GB Armazenamento: 32 GB

32 GB Armazenamento disponível: 21.1 GB Sensores Acelerómetro, Barómetro, Sensor de análise de impedância bioelétrica, Electrical Heart Sensor, Sensor Giroscópio, Sensor Geo Magnético, Infrared Temperature Sensor, Sensor de Luz, Optical Heart Rate Sensor Dimensões Dimensões do produto (AxLxP, mm): 47.4 x 47.1 x 12.1

47.4 x 47.1 x 12.1 Peso do produto: 60.5 g

60.5 g Durabilidade: 10 ATM Bateria Capacidade da Bateria: 590 mAh

590 mAh Bateria Removível: Não

Não Tempo de Utilização (AOD Off): Até 80 horas

Até 80 horas Tempo de Utilização (AOD On): Até 60 horas

Até 60 horas Tempo de Utilização Médio (em Poupança Energia): Até 100 horas

Na caixa do Samsung Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra

Bracelete

Carregador magnético (sem transformador)

Cartão de garantia

Guia de início rápido

Design e qualidade de construção

Mantendo a tradição dos smartwatches circulares da Samsung, o Galaxy Watch Ultra apresenta um ecrã arredondado de 44mm, embutido numa caixa de formato quadrangular com cantos arredondados. Apesar de não ser tão quadrado como o Apple Watch Ultra, as semelhanças visuais são evidentes.

O mostrador está disponível em três acabamentos em titânio - Branco (o nosso), Cinzento e Prateado -, todos com um aspeto bastante premium. Além disso, para as braceletes desportivas, a Samsung disponibiliza quatro cores que pode facilmente equipar: Cinzento escuro, Verde escuro, Laranja e Branco (o nosso).

No que toca à durabilidade, o Galaxy Watch Ultra cumpre os exigentes padrões MIL-STD-810H e suporta mergulhos até 100 metros de profundidade. O titânio aeroespacial utilizado na construção é altamente resistente a riscos, o que o torna ideal para atividades ao ar livre.

Uma das novidades mais notórias é a introdução do botão de atalho laranja, posicionado entre os dois botões laterais. Este pode ser personalizado para ativar funcionalidades como iniciar um treino, iniciar o cronómetro, aceder à lanterna ou ativar a sirene de emergência de 85 decibéis.

Embora muitos utilizadores preferissem a clássica moldura rotativa, a Samsung parece ter priorizado a resistência estrutural ao removê-la. Ainda assim, o botão de atalho é um acréscimo bem-vindo.

Ecrã do Samsung Galaxy Watch Ultra

Diferente de muitos smartwatches de aventura e desporto, o Galaxy Watch Ultra não apresenta um ecrã desproporcionalmente grande. O tamanho do painel é semelhante ao do Galaxy Watch 7, mas parece maior devido à estrutura que o envolve.

O vidro em cristal de safira garante resistência extra, enquanto o brilho máximo de 3000 nits assegura excelente visibilidade em exteriores, mesmo sob luz solar direta. O modo de ecrã sempre ligado (AOD) mantém informações essenciais visíveis e não pareceu esgotar muito a bateria.

Para quem pratica atividades como trekking, a utilização do touchscreen pode ser um desafio, especialmente com luvas. Embora a Samsung não tenha optado por uma moldura rotativa, o modo de alta sensibilidade do ecrã tátil funciona bem com luvas.

Software e funcionalidades: ambos super intuitivos

O processo de configuração é intuitivo. Se tiver um smartphone Samsung, a ligação é feita automaticamente através de um pop-up. Caso contrário, pode emparelhar o relógio manualmente via Bluetooth. Em qualquer um dos casos, é necessário iniciar sessão na aplicação Galaxy Wearable com uma conta Google.

Durante os testes, o botão de atalho mostrou-se extremamente útil. Configurámo-lo para abrir rapidamente a aplicação de exercícios, mas pode também ser utilizado para outras ações como ativar o bloqueio de água, iniciar um cronómetro ou aceder à lanterna. Manter o botão pressionado por cinco segundos ativa a sirene de emergência.

Pode editar os gestos tanto no smartphone, como diretamente a partir do relógio.

A aplicação permite configurar Wi-Fi, serviços LTE e personalizar diversas definições do relógio. Para tirar o máximo partido das funcionalidades de saúde, são necessárias as apps Samsung Health e Samsung Health Monitor, o que pode ser um ponto negativo para quem prefere uma solução tudo-em-um.

Os controlos do relógio são fáceis de aprender: o botão superior leva-o de volta ao ecrã inicial, um duplo clique abre a última aplicação utilizada e uma pressão prolongada ativa a assistente Bixby. Já o botão inferior funciona como retrocesso no menu.

O sistema de gestos também foi aprimorado nesta geração, permitindo executar ações como atender chamadas ou tirar fotografias com um duplo toque dos dedos ou um movimento de punho.

Bateria

A duração da bateria continua a ser um dos maiores desafios para os smartwatches avançados. Apesar do nome "Ultra", a autonomia do Galaxy Watch Ultra não se destaca tanto quanto seria esperado. Com o ecrã sempre ligado, a bateria dura aproximadamente dois dias e algumas horas.

Embora seja aceitável para um smartwatch, não rivaliza com marcas como a Garmin, conhecidas pela impressionante longevidade das suas baterias.

Utilizar o smartwatch durante o sono reduz cerca de 20% da carga, o que torna necessário carregá-lo durante o banho ou antes de dormir para evitar que fique sem bateria a meio do dia. A ausência de um transformador na caixa também é um inconveniente.

Na teoria, o relógio pode atingir quase três dias de autonomia, mas na prática, o uso contínuo com todas as funcionalidades ativas limita-o a dois dias.

Veredicto do Samsung Galaxy Watch Ultra

Não há como negar: o Galaxy Watch Ultra é um smartwatch robusto, bem construído e repleto de funcionalidades voltadas para atividades ao ar livre. No entanto, o preço é elevado e a autonomia da bateria continua a ser um ponto a considerar.

Para utilizadores da Samsung que procuram um smartwatch resistente e versátil (e têm disponíveis 599,90€), o Galaxy Watch Ultra é uma excelente escolha. No entanto, aqueles que valorizam uma bateria de longa duração podem encontrar melhores alternativas.

Samsung Galaxy Watch Ultra