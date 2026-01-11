Pentágono pede a loja para parar de enviar plugs anais aos militares

Uma loja de brinquedos sexuais sediada em Toronto acabou por se ver envolvida numa situação insólita depois de receber dois produtos devolvidos a partir de uma base naval dos Estados Unidos no Barém.

Cartas inesperadas vindas do Pentágono

Segundo a CTV News, a cofundadora Grace Bennett encontrou duas cartas enviadas pelo Pentágono que pediam, de forma direta, que a empresa “parasse de enviar plugs anais para o Barém”.

À primeira vista, o pedido poderia soar a moralismo. No entanto, a explicação é mais simples. No Barém, materiais considerados pornográficos, incluindo brinquedos sexuais, são proibidos por lei.

Uma encomenda que nunca devia ter existido

O detalhe mais curioso é que a loja, chamada Bonjibon, não faz envios para o Barém, precisamente devido às restrições legais. Bennett acredita que alguém terá reenviado as encomendas para militares da Marinha destacados no país, a partir de outro local, com cerca de um mês de diferença entre envios.

Nem sequer sabíamos que o produto ia para o Barém até que voltou para nós meses depois,

Explicou Grace Bennett, descrevendo a situação como inesperada e, ao mesmo tempo, caricata.

Plugs anais são proibidos

As orientações do Transportation Command do Departamento de Defesa dos EUA são explícitas. Nas instruções de 2024 para o Barém, constam como proibidos “materiais pornográficos”, onde se incluem brinquedos sexuais, algemas, revistas com nudez ou DVDs.

O mesmo é reforçado num guia da Marinha norte-americana, que alerta que todas as remessas são sujeitas a raio X pela alfândega local e que os artigos apreendidos são destruídos.

Humor, mas também frustração

Apesar do tom acusatório das cartas, Bennett respondeu com ironia.

Isto soa mais a um problema vosso, a chamada vinha de dentro de casa.

Comentou a cofundadora.

No final, para lá do lado cómico, ficou a frustração de saber que os clientes nunca receberam a encomenda.

Há várias camadas de humor nisto tudo, mas fico genuinamente triste por não terem recebido aquilo que encomendaram.

Concluiu.