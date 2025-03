YU7: segundo carro da Xiaomi surge oficialmente nas estradas pela primeira vez

O lançamento do Xiaomi SU7 foi apenas o início da aventura da Xiaomi no ramo automóvel. O enorme sucesso permitiu à empresa investir de imediato em novas versões, como o Xiaomi SU7 Ultra, além de um segundo modelo completamente novo. O Xiaomi YU7 é a confirmação de que veio para ficar e a marca está agora a começar a mostrá-lo.

O Xiaomi YU7 é o segundo modelo da marca, apresentado no ano passado. As imagens publicadas na altura não diziam, portanto, muito para além do óbvio. Este novo modelo seria um SUV, e que seguiria as linhas de design do SU7. Agora, temos finalmente as primeiras fotos oficiais do Xiaomi YU7 no seu elemento natural: a estrada.

O responsável por mostrar pela primeira vez foi Lei Jun, CEO da Xiaomi. Estas são as primeiras fotografias do carro com luz natural, o que nos permite apreciar melhor todos os detalhes e ter uma melhor ideia de como será o veículo quando chegar aos seus primeiros clientes. Além disso, está incluída uma comparação com o SU7 Ultra, que mostra claramente as diferenças entre estes modelos.

O Xiaomi YU7 é um SUV elétrico, o tipo de automóvel que mais popularidade tem ganho nos últimos anos no setor. No entanto, em vez de criar um modelo familiar e de linhas retas como a maioria, o YU7 adota um estilo e design desportivo claramente relacionado com o SU7, mas com os seus próprios detalhes e a sua identidade.

Os faróis são muito semelhantes, mas não idênticos, e também há alterações na dianteira e na traseira. Não estamos apenas a lidar com um "SU7 com esteróides", como inicialmente se suspeitava. A Xiaomi seguiu a mesma filosofia dos fabricantes estabelecidos, com a sua própria linha de design, mas adaptada à forma e função de cada modelo.

O Xiaomi YU7 não é um SUV de grandes dimensões, com 4999/1996/1608 mm e uma distância entre eixos de 3000 mm. Está a meio caminho entre os SUV de luxo e os modelos mais urbanos, embora também não deva ser pequeno e, claro, deve ser mais prático do que o SU7. O objetivo da Xiaomi com o YU7 não era criar um carro familiar, embora devesse cumprir essa função sem problemas.

O conceito é mais parecido com um SUV desportivo, oferecendo conforto e potencial, mas sem sacrificar o desempenho. Como prova disso, o YU7 será proposto numa variante bimotor com uma potência combinada de 681 cavalos, superior à de muitos desportivos convencionais, com uma nova bateria de lítio ternária. O modelo base, por sua vez, terá um único motor de 315 cavalos com uma bateria de fosfato de ferro-lítio.