Honda Jazz Black Edition: uma edição especial para amantes da marca

A pensar nos fãs da marca que procuram um modelo exclusivo, a Honda está com uma campanha para o Honda Jazz e:Hev Black Edition, uma edição especial, exclusiva para o mercado português, que conquista quem é fã do "The Power of Dreams".

Com capas de espelho em preto, jantes em liga leve pretas de 15'', tejadilho preto e badge traseiro Black Edition, o Jazz Black Edition tem um design único que vai agradar aos amantes da Honda. A performance e a eficiência são, também, destacados pela Honda.

O Honda Jazz Black Edition traz para as estradas o lado mais arrojado da vida, com um design original, disponível com uma campanha especial: desconto direto de 1000 euros.

O Honda Jazz e:HEV Black Edition destaca-se, também, pela tecnologia integrada e a melhor conectividade de infoentretenimento, com o Apple CarPlay e Android Auto.

Além disso, está equipado com volante aquecido em pele, bancos da frente aquecidos e tecnologias ativas de segurança, como o sistema antifadiga.

Para os fãs da marca que procuram um veículo maior, a Honda apresenta uma nova campanha especial para o CR-V PHEV, um modelo que reflete a sua filosofia.

Até ao final do mês de março, o Honda CR-V PHEV vai estar disponível por 49.990 euros + IVA, com oferta de cabo de carregamento doméstico, na solução Contas Feitas Empresas.

O SUV destaca-se pelo motor elétrico de 184 cv de potência e pela autonomia de até 82 km em modo 100% elétrico.

A segurança é, também, um dos seus pontos fortes, tendo um avançado sistema que elimina ângulos mortos e reduz o risco de colisão.

Os mais recentes híbridos e:HEV da Honda são uma referência no mercado e representam a herança de 25 anos de I&D.

A tecnologia e:HEV, nomeadamente, pode ser encontrada na gama 100% renovada e eletrificada da Honda: HR-V e:HEV; CR-V e:HEV; ZR-V e:HEV; Civic e:HEV; Jazz e:HEV; Jazz Crosstar e:HEV.