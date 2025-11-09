Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Fogo E Noite - Toranja

Toranja foi um grupo musical português formado por Tiago Bettencourt (voz, guitarras e piano), Ricardo Frutuoso (guitarras), "Dodi" (baixo) e "Rato" (bateria).

Biografia Começaram por ser um projecto de Tiago Bettencourt criado depois de ter sido seleccionado num concurso de melhores novas bandas do Festival Super Rock Super Bock, em 2001.

Participam na compilação da Optimus. Esse tema contou com a colaboração de Jorge Palma. Mariana Norton sai e é substituída por Cuca Roseta.

Gravam a faixa "Toma A Tua Bola de Football" para o CD não oficial do Mundial de Futebol, em 2002.

O primeiro disco da banda - Esquissos - foi lançado em 2003 e alcançou grande sucesso, com canções como "Carta" (premiada com o Globo de Ouro de Melhor Canção, na edição de 2004) e "Fogo e Noite".

No final de 2004 celebram o sucesso do primeiro disco com dois espetáculos especiais: em Lisboa, com Camané e Pacman (Da Weasel; e no Porto com Pedro Abrunhosa e Manuel Cruz.

O segundo disco - cujo nome é "Segundo" - foi lançado em Portugal, em Maio de 2005. O primeiro single foi a canção "Laços".

Durante o ano de 2006 a banda realizou, com a banda brasileira Los Hermanos, uma digressão por várias cidades de Portugal. Lançam o disco "Segundo" no Brasil.

Em Dezembro de 2006, os Toranja pararam de trabalhar por tempo indeterminado.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?