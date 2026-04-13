Geração das redes sociais quer voltar aos anos 2000 para ouvir música em paz

Durante anos, o argumento pareceu irrefutável: porquê carregar vários dispositivos se o smartphone faz tudo - música, podcasts, fotografias e redes sociais, num único ecrã, sempre à mão. Contudo, uma geração que cresceu com o smartphone como extensão do corpo começa, agora, a questionar essa omnipresença, e a resposta de muitos passa por um dispositivo que parecia condenado a peça de museu: o leitor de música.

O problema não é a música, mas tudo o resto que vem com ela, quando a ouvimos num smartphone. Abrir uma aplicação de streaming no telemóvel é, na prática, abrir uma porta para um labirinto de notificações, mensagens por responder e o scroll infinito das redes sociais.

O que começa como um gesto simples transforma-se rapidamente numa sessão involuntária de consumo digital, perdendo-se pelo caminho a experiência de ouvir música, simplesmente.

Segundo Ben Wood, analista-chefe da CCS Insight, há uma tendência crescente, sobretudo entre utilizadores mais jovens: a vontade de reduzir a dependência do smartphone e evitar ser arrastado para outras atividades, como o doomscrolling nas redes sociais.

Ter um dispositivo dedicado à música, como um iPod, é uma boa forma de diminuir a dependência do smartphone e evitar envolver-se noutras atividades, como navegar indefinidamente nas redes sociais, quando o que realmente se quer é ouvir música.

Na sua perspetiva, esta mudança é impulsionada por preocupações com a saúde mental e o bem-estar, numa geração cada vez mais consciente do custo cognitivo de estar permanentemente conectada.

Dispositivos dedicados à música não morreram

Ao contrário do que se poderia pensar, o mercado de leitores de música portáteis nunca desapareceu por completo. Marcas como a Sony, com a sua linha Walkman NW-A, continuaram a lançar dispositivos que apostam apenas no áudio.

Estes dispositivos têm características que os distinguem, com muitos a funcionarem sem ligação à Internet por predefinição ou com conectividade propositadamente limitada.

Além de não terem Instagram nem YouTube, não têm notificações de e-mail. Na sua essência, são novamente apenas máquinas para ouvir música.

No segmento mais acessível, os leitores MP3 genéricos continuam a ser vendidos em todo o mundo, especialmente para uso desportivo, em contextos educativos ou simplesmente por quem prefere não expor o telemóvel ao suor e ao impacto de um treino.

De facto, se lhe apetecer ir dar uma corrida, pode fazê-lo sem levar o smartphone, garantindo também que o seu momento de atividade física não é interrompido pelo digital.

O fator nostalgia repesca o retro

A dimensão cultural é curiosa, pois o regresso do interesse pelos leitores de MP3 e MP4 insere-se numa tendência mais ampla de revalorização do analógico e do retro: as cassetes voltaram, o vinil nunca saiu, e as câmaras descartáveis estão na moda entre os mais jovens.

De facto, há um certo romantismo na ideia de um dispositivo que faz uma coisa só.

O renascimento do interesse pelo iPod, especificamente - descontinuado pela Apple em 2022 - é um sintoma desta mudança: jovens que nunca o usaram procuram-no agora em mercados de segunda mão, atraídos não apenas pela estética retro, mas pela promessa de ouvir música de forma concentrada, com playlists escolhidas por si e não por algoritmos.

O mesmo espírito aplica-se aos leitores dedicados em geral.

No fundo, o que está em causa é uma redefinição do que significa ouvir música. Num mundo que oferece cada vez mais estímulos, essa simplicidade não é uma limitação, pode ser um luxo. E, aparentemente, há cada vez mais pessoas dispostas a pagá-lo.

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