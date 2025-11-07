Acionistas da Tesla aprovam pagamento de 1 bilião a Elon Musk

Os acionistas da Tesla aprovaram um plano de compensação para Elon Musk. Este pagamento, condicionado ao desempenho da empresa, pode atingir o valor de 1 bilião de dólares em ações. A proposta obteve a luz verde de mais de 75% dos acionistas, e pode tornar Elon Musk o primeiro bilionário do mundo.

Acionistas da Tesla aprovam pagamento a Elon Musk

Esta aprovação ocorreu após uma campanha intensa do conselho de administração da Tesla, que tem sido acusado de falta de independência. A presidente da administração, Robyn Denholm, avisou publicamente os acionistas de que Musk “poderia sair da empresa” caso o pacote de ações não fosse concedido. Apesar de já deter 15% do capital, o conselho permitiu que Musk colocasse a proposta em votação.

O plano de remuneração está dividido em 12 metas, cada uma acionada pelo cumprimento de marcos de crescimento da Tesla. Estas estão ligadas tanto a objetivos operacionais quanto ao valor de mercado da empresa. O cumprimento destes 12 objetivos implicará a entrega de opções sobre ações avaliadas em um bilião de dólares, permitindo a Musk controlar mais de 25% das ações e a própria empresa.

12 metas a cumprir para o prémio de 1 bilião

Para que Musk receba a totalidade do pacote, a Tesla deverá, por exemplo, alcançar uma capitalização de mercado que comece em 2 biliões de dólares e atinja um máximo de 8,5 biliões de dólares. Isto, além de cumprir metas como a venda de 20 milhões de veículos em 10 anos e a operação de 1 milhão de carros totalmente autónomos.

O voto dos acionistas surge no contexto da ambiciosa visão de Musk para o futuro da Tesla, centrada na robótica e IA. O CEO justificou a necessidade de maior controlo acionista para avançar com o desenvolvimento do robô humanoide Optimus. Em declarações anteriores, Musk afirmou: “Não me sinto confortável a construir um exército de robots, se não tiver pelo menos uma forte influência”.

Elon Musk pode tornar-se o primeiro bilionário do mundo

Após o anúncio da aprovação, Musk subiu ao palco na sede da Tesla em Austin, acompanhado por um robô Optimus que se apresentava a dançar. O executivo agradeceu e declarou que a Tesla vai iniciar “não um capítulo, mas um livro” com o Optimus, que será “o maior produto da história”, superando até os telemóveis.

Musk avançou com planos de produção massiva, anunciando a instalação de linhas de montagem dedicadas ao Optimus. Uma na fábrica de Fremont, Califórnia, para fabricar um milhão de unidades anuais, e outra em Austin, para alcançar 10 milhões de unidades. Apesar de o Optimus ainda estar em desenvolvimento, Musk disse que prevê milhares de milhões de unidades capazes de erradicar a pobreza do mundo.

O CEO sublinhou que a Tesla é a única empresa preparada para concretizar estes objetivos. Argumentou que “A Tesla já é a maior fabricante de robots do mundo porque cada veículo é um robot”, e acrescentou que “o Optimus é um robot com braços e pernas em vez de um robot com rodas”.