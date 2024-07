Elon Musk confirma que o robotáxi será adiado para outubro e explica porquê

Os planos da Tesla estão a mudar e isso foi revelado há dias. Após ter focado na criação do seu robotáxi, a marca parece agora novamente a alterar as suas prioridades. O evento que iria acontecer em dias teve agora uma confirmação de ser adiado, vinda do próprio Elon Musk, que explicou também o porquê desta decisão.

Elon Musk: evento do robotáxi adiado para outubro

Elon Musk confirmou esta segunda-feira que o evento robotáxi da Tesla agendado para agosto foi adiado para outubro. O CEO da Tesla respondeu no X à publicação de um utilizador que “solicitou o que considero uma importante mudança de design na frente, e o tempo extra permite-nos mostrar algumas outras coisas”.

A publicação X de Musk parece confirmar o que foi noticiado na semana passada. Foi afirmado que adiar o evento daria à Tesla mais tempo para construir protótipos adicionais. Também foi revelado que a empresa comunicou este atraso internamente e que a equipa de design foi instruída para “trabalhar novamente certos elementos do carro”, o que soa como uma ordem de Musk para alterar o design frontal.

O CEO disse no início de abril que a empresa iria apresentar o Tesla Robotáxi no dia 8 de agosto. O teaser surgiu no mesmo dia em foi noticiado que a Tesla descontinuava um modelo de orçamento mais baixo, planeado de 25 mil euros, que era designado como Model 2.

Requested what I think is an important design change to the front, and extra time allows us to show off a few other things — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2024

Planos da Tesla estão a adaptar-se ao mercado

Esta mudança acontecia a favor de uma pressão judicial total para os robotáxis. Elon Musk afirmou na altura que a Reuters estava a “mentir” sem enumerar nenhuns pontos específicos de discórdia. Poucas semanas depois, a Tesla cortou “mais de 10%” dos mais de 140 mil funcionários da empresa.

Duas semanas após a notícia dos despedimentos, o fabricante de veículos elétricos despediu dois executivos seniores. Ao mesmo tempo, Elon Musk alertava a equipa que “precisamos de ser absolutamente duros relativamente ao número de funcionários e à redução de custos”.

No que pareceu ser uma ameaça, acrescentou: “Embora alguns membros da equipa executiva estejam a levar isto a sério, a maioria ainda não o está a fazer”. A Tesla entregou quase menos sete por cento de veículos no primeiro semestre de 2024 e produziu quase menos 15 por cento no segundo trimestre do que no mesmo período de 2023.