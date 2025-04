Starlink “vai à guerra” e antena custa agora zero…

O que é o kit Starlink por 0 $ com a opção de compromisso de permanência de 12 meses?

Em determinadas regiões, a Starlink oferece aos novos clientes a opção de comprarem um kit Starlink por 0 $ com um compromisso de permanência de 12 meses no plano de serviço Residencial. O cliente pode usufruir de um teste de 30 dias com direito a um reembolso integral durante esse período. Após o teste de 30 dias, o compromisso de permanência no serviço termina 12 meses após a data em que o cliente o ativou. Para saber mais, consulte os Termos de Serviço.

Se realizar alguma das seguintes ações durante o período do compromisso de permanência no serviço, cobramos-lhe uma taxa de alteração.

Alterar o endereço de serviço

Cancelar o serviço

Não pagar uma fatura atempadamente

Tentar transferir o kit para outro utilizador

Cancelar o serviço durante o teste de 30 dias e não devolver o kit

Nota: os clientes do plano Residencial de 12 meses devem entrar em contacto com o Apoio ao Cliente para alterar o seu plano de serviço e ser-lhes-á cobrada uma taxa de alteração, proporcional ao mês da alteração do plano de serviço.

O valor da taxa de alteração diminui mensalmente, de forma proporcional, ao longo do período de 12 meses. A taxa de alteração difere consoante o mercado. Consulte o e-mail de confirmação do compromisso de permanência de 12 meses que recebeu após efetuar a encomenda para saber a sua taxa de alteração e outras informações relevantes.

Disponibilidade em todo o país:

Itália

Alemanha

Espanha

Áreas selecionadas: