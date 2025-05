Perfis falsos nas redes sociais para burlar com casas de férias

É caso para dizer que no mundo digital há muita vigarice. Com o tempo de praia, começam a circular burlas com casas de férias, mas as autoridades estão atentas.

A Polícia Judiciária terminou uma investigação de burla por meio informático associada ao arrendamento de casas para férias, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP Regional do Porto, e onde foram identificadas e ouvidas 143 vítimas, constituídos 20 arguidos, três dos quais em prisão preventiva, e identificadas 18 contas bancárias usadas pelos autores para receber os pagamentos.

A atividade criminosa passava pela criação de perfis falsos nas redes sociais e plataformas de vendas online, com vista a aliciar potenciais interessados em arrendamentos de casas para férias, localizadas em várias zonas do país.

Depois de persuadidas, as vítimas realizavam os pagamentos, a título de reserva, para contas bancárias tituladas por terceiros angariados para o efeito, num esquema de “Money Mules”, que eram posteriormente usadas pelos autores das burlas para recebimento do dinheiro.

Com esta prática, os suspeitos obtiveram um enriquecimento ilegítimo, fazendo disso modo de vida, causando um prejuízo patrimonial às vítimas quantificado em 150 mil euros.

Dicas para não ser burlado com casas de férias

Esta prática criminosa tem vindo a ser alertada pela Polícia Judiciária nas suas redes sociais, com as seguintes recomendações: