Como evitar que cibercriminosos roubem a sua conta Spotify?

O Spotify conta com quase 700 milhões de utilizadores ativos, incluindo 265 milhões de assinantes premium. Sendo o principal serviço de streaming de música do mundo, não é de admirar que também atraia todo o tipo de cibercriminosos ansiosos por explorar os seus utilizadores. A ESET dá umas dicas para se proteger.

ESET dá dicas para proteger a sua conta de Spotify

As contas Spotify representam ativos digitais valiosos que podem ser monetizados através de múltiplos canais, incluindo a dark web e os cantos obscuros do Telegram. As contas comprometidas também fornecem dados pessoais valiosos, que podem ser utilizados para roubo de identidade ou ataques de engenharia social. Além disso, as contas roubadas podem servir de veículo para inflacionar artificialmente a contagem de streams.

Perceber como as contas do Spotify podem ser comprometidas é o primeiro passo para se manter seguro. Com a ajuda da ESET vamos rever as principais táticas utilizadas pelos cibercriminosos para obter as credenciais do utilizador, os sinais de alerta a que se deve estar atento e como saber se a sua conta pode ter sido comprometida.

Phishing

Os emails de phishing são uma tática básica, embora muitos destes esquemas tenham evoluído significativamente para além dos óbvios emails fraudulentos, repletos de erros ortográficos e outras pistas.

Muitas das campanhas de phishing atuais recorrem a técnicas avançadas de engenharia social e a elementos visuais convincentes, que podem enganar até os utilizadores mais cautelosos. Por exemplo, um email de phishing pode afirmar que a sua conta será desativada devido a um problema de pagamento. Depois, pede-lhe que clique numa ligação para “resolver” o problema. Em vez disso, acabará num site impostor concebido para roubar as suas credenciais de início de sessão e, possivelmente, outras informações sensíveis.

Seja cético em relação a pedidos de informações pessoais - o Spotify nunca pedirá as suas informações pessoais, tais como métodos de pagamento ou a sua password, nem lhe pedirá para pagar através de terceiros ou descarregar anexos de email. Verifique sempre cuidadosamente o endereço do remetente do email e procure erros ortográficos e gramaticais ou outros sinais de que algo não está bem: os emails legítimos normalmente não contêm este tipo de erros.

Apps falsas

O fascínio das funcionalidades melhoradas e do acesso premium gratuito levou a uma proliferação de aplicações Spotify não autorizadas de terceiros. Estas aplicações não oficiais vão desde melhoradores de funcionalidades aparentemente inocentes a software deliberadamente malicioso concebido para recolher credenciais.

Para se proteger, use exclusivamente lojas de aplicações oficiais e transfira a aplicação Spotify apenas a partir dos canais oficiais: a Apple App Store para dispositivos iOS, a Google Play Store para dispositivos Android e spotify.com para clientes de computador. Evite quaisquer ferramentas de terceiros que prometam melhorar o Spotify ou fornecer funcionalidades premium sem pagamento, uma vez que estas são quase sempre maliciosas. Além disso, reveja regularmente as aplicações instaladas nos seus dispositivos e remova todas as que não reconhece ou que já não utiliza.

Malware

O panorama do malware que visa as credenciais dos serviços de streaming tem vindo a tornar-se cada vez mais sofisticado. Para além dos keyloggers básicos, os cibercriminosos podem agora instalar malware especificamente concebido para visar credenciais de serviços de entretenimento, por exemplo, mascarando-se de extensões de browser que prometem melhorar as experiências de streaming ou permitir o descarregamento de conteúdos para utilização offline.

Mantenha todo o software atualizado, uma vez que as atualizações incluem frequentemente correções de segurança para vulnerabilidades conhecidas. Utilize uma solução de segurança confiável com capacidades de proteção em tempo real, como o ESET HOME Security. Tenha cuidado ao conceder permissões a aplicações, especialmente as que solicitam acesso a funções sensíveis, como serviços de acessibilidade ou gestores de passwords.

Fugas de dados

As violações de dados conduzem frequentemente à apropriação de contas, em parte devido à tendência das pessoas para reutilizarem as passwords em diferentes serviços. Dada a interligação das nossas vidas digitais, uma violação de dados num serviço pode levar ao comprometimento de contas em várias plataformas, incluindo o Spotify.

Para se manter seguro, implemente uma estratégia de gestão de passwords que elimine a sua reutilização. Além disso, monitorize regularmente serviços de notificação de fugas de dados que o alertarão se o seu email aparecer em novos incidentes, permitindo-lhe tomar medidas imediatas antes que seja tarde demais.

Como posso saber se a minha conta Spotify foi comprometida?

O sinal mais óbvio são as alterações inesperadas às definições da sua conta, ou aos detalhes da subscrição. Isto pode incluir atualizações não autorizadas do seu plano de subscrição, alterações ao seu endereço de email ou modificações nas suas informações de pagamento. Uma atividade invulgar no seu histórico de audição ou listas de reprodução também pode indicar o comprometimento da conta.

O mesmo se aplica às anomalias de sessão, que também podem revelar um acesso não autorizado. A página de conta do Spotify mostra todos os dispositivos em que a sua conta está atualmente ativa. Dispositivos ou locais desconhecidos nesta lista sugerem fortemente que a sua conta foi comprometida.

Se detetar algum destes sinais de alerta, termine a sessão em todos os dispositivos através da página de definições da sua conta, altere imediatamente a sua password, reveja e revogue o acesso a quaisquer aplicações de terceiros que não reconheça ou que já não utilize e contacte o apoio ao cliente do Spotify para comunicar o acesso não autorizado e solicitar medidas de segurança adicionais para a conta.

Manter-se seguro

Certifique-se de que o seu reino digital está protegido. Os poucos minutos gastos a proteger a sua conta hoje podem poupar-lhe horas de frustração amanhã. De facto, a partir do momento que passa a ter conhecimento das táticas dos atacantes e das estratégias de proteção, pode bater com a porta aos potenciais ladrões de contas.

Mas lembre-se também de que a segurança não é uma funcionalidade do tipo “definir e esquecer”. É uma prática viva que evolui tão rapidamente como as próprias ameaças. Mantenha-se a par dos últimos perigos que espreitam no espaço online.