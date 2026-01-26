Desempregado de longa duração? Já pode pedir o seu apoio sem sair de casa

Se ainda se encontra desempregado, inscrito no Centro de Emprego e deixou de receber o seu Subsídio Social de Desemprego há mais de 180 dias, pode solicitar o Apoio aos Desempregados de Longa Duração (MEAD).

O pedido pode ser feito diretamente no Portal da Segurança Social sem necessidade de deslocações ou esperas.

O que se ganha com o pedido online?

Autonomia total pode preencher o formulário e, se necessário, fazer correções ao pedido diretamente no portal

Confirmação imediata recebe logo o comprovativo do pedido de apoio para sua segurança

Rapidez sem filas e ao seu ritmo, em qualquer lugar.



Como fazer o seu pedido?

Basta aceder ao Portal da Segurança Social e seguir este caminho:

Menu Trabalho Opção Desemprego Selecionar Apoio aos Desempregados de Longa Duração

Esta medida pretende simplificar os processos, reduzir a burocracia e facilitar o acesso aos apoios sociais, especialmente para quem enfrenta maiores dificuldades no mercado de trabalho.