IA: Steve Jobs, em 1985 “Os computadores tornarão possível falar com celebridades”

Steve Jobs sempre teve uma visão futurista do mundo tecnológico. Antecipou algumas tecnologias que mudaram o mundo, e previu como a evolução dos computadores iria impactar a vida das pessoas. Em 1985 falava sobre a Inteligência Artificial, do ponto de vista do que ele imaginava que a IA se iria tornar.

Apesar da inteligência artificial ter ganho destaque nos últimos anos, a verdade é que temos de recuar até 1960, altura em que foi criada a primeira linguagem de programação.

Embora possa parecer que estamos a atingir todo o seu potencial, na realidade estamos apenas na fase inicial desta tecnologia revolucionária.

Ninguém escapa à inteligência artificial, e a Apple não é exceção. A empresa entrou no mercado com o Apple Intelligence, o seu sistema de funções baseadas em IA, como o Genmoji, o Image Playground ou a capacidade da Siri de se integrar com o ChatGPT, o chatbot da OpenAI. No entanto, esta não é a primeira relação da Apple com a IA, uma vez que Steve Jobs, o cofundador da empresa, previu algumas coisas sobre ela em 1985.

Como imaginava Steve Jobs a IA há 40 anos

Há 40 anos, o cofundador da Apple já sonhava com um mundo em que a IA poderia realizar tarefas incríveis que, na altura, pareciam impossíveis. Atualmente, muitas dessas tarefas são cada vez mais possíveis graças aos avanços da inteligência artificial.

Numa palestra na Universidade de Lunds em 1985, Jobs imaginou um futuro em que seria possível ter uma conversa com Aristóteles através de um computador.

É precisamente isto que algumas ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, conseguem fazer: recriar os pensamentos de figuras históricas e responder como elas responderiam, replicando mesmo o seu estilo de conversação.

As possibilidades neste domínio parecem infinitas, e não está longe o momento em que a IA será capaz de imitar pessoas famosas cujas vozes foram gravadas.

Vamos conversar com Steve Jobs

De facto, não só é possível recriar uma conversa com Aristóteles, como também com Steve Jobs. O ChatGPT pode fazê-lo interagir como se estivesse a ter uma conversa com o cofundador da Apple.

Na imagem seguinte, pedimos ao ChatGPT para recriar uma conversa com o chatbot OpenAI, que permitisse falar como se estivéssemos com Jobs.

A inteligência artificial também nos permitiu gerar imagens de como seríamos como personagens animadas, de anime ou ao estilo da Pixar, e as possibilidades continuam a expandir-se.

Se Steve Jobs fosse vivo hoje, provavelmente ficaria surpreendido ao ver como a IA deu vida a uma conversa com Aristóteles.