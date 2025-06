Dois modelos Apple Watch poderão trazer inovação ao mercado

Dois modelos de Apple Watch estão prestes a receber atualizações importantes, e um deles já devia ter sido atualizado há muito tempo. Destes, um modelo poderá em breve ligar-se a satélites sem precisar de um iPhone.

A Apple está a preparar-se para atualizar dois dos seus smartwatches: o Apple Watch Ultra, de gama alta, e o modelo SE, mais acessível.

De acordo com Mark Gurman da Bloomberg, espera-se que ambos os produtos sejam lançados ainda este ano, trazendo algumas mudanças muito necessárias para a linha.

Mais poder ao Apple Watch Ultra

A atualização mais significativa está a chegar ao Apple Watch Ultra 3. Gurman informou pela primeira vez no final do ano passado que este modelo poderia introduzir mensagens via satélite, permitindo aos utilizadores enviar mensagens curtas mesmo quando não têm acesso a redes móveis ou Wi-Fi.

Se esta funcionalidade chegar como esperado, será um passo importante para tornar o Ultra num dispositivo mais independente, especialmente útil para caminhantes, atletas ou qualquer pessoa que passe algum tempo fora da rede.

Até à data, o Apple Watch Ultra sofreu apenas pequenas alterações desde o seu lançamento em 2022. Um novo chip foi adicionado em 2023, e uma opção de titânio preto ficou disponível no ano passado.

Um recurso maior, como a conetividade por satélite, ajudaria a justificar uma atualização para os atuais proprietários do Ultra e daria à Apple algo novo para destacar na sua programação de outono.

E para o SE, não vem nada?

De facto deverá vir. Segundo a mesma fonte, a Apple planeia atualizar o Apple Watch SE.

Este é o modelo básico da empresa, voltado para pessoas que desejam um smartwatch, mas não precisam de todos os recursos avançados encontrados nos modelos Ultra ou Series.

O SE atual não é atualizado desde 2022, pelo que uma atualização está atrasada. Embora os detalhes ainda sejam limitados, podemos ver melhorias como um chip mais rápido, melhor duração da bateria ou pequenos ajustes de design.

Estas atualizações surgem numa altura em que o negócio de produtos portáteis da Apple está a dar sinais de abrandamento.

A divisão de wearables (vestíveis), casa e acessórios registou uma queda de 7% nas receitas no último ano fiscal. Só o Apple Watch caiu mais de 14% e pode cair novamente este ano.

Se as mensagens via satélite chegarem, a Apple será uma das primeiras a oferecer esta funcionalidade num smartwatch para o consumidor.

Embora a Garmin ofereça recursos de emergência via satélite em alguns dos seus dispositivos voltados para atividades ao ar livre, o recurso não está difundido nos principais smartwatches.

Isto poderia dar à Apple uma vantagem competitiva, especialmente entre os entusiastas da aventura e do fitness que valorizam uma comunicação fiável fora da rede.

Apple não pode deixar parar a inovação nos smartwatches

É encorajador ver que a Apple pode estar a dar mais atenção à sua linha de smartwatches, especialmente após alguns anos de mudanças mínimas.

Um modelo Ultra mais capaz com ligações por satélite poderá abrir novos casos de utilização, e um SE atualizado poderia atrair mais compradores de smartwatches pela primeira vez.

Se forem bem executadas, estas atualizações poderão ajudar a Apple a recuperar algum do ímpeto que perdeu no espaço dos wearables.

Ainda assim, o verdadeiro teste será saber se estas novas funcionalidades se traduzem em valor real para os utilizadores do dia a dia, e se a Apple consegue equilibrar a inovação com o tipo de fiabilidade e polimento que os seus clientes esperam.