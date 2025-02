Apple Watch Ultra 3 poderá trazer estas 6 novas funcionalidades

O Apple Watch é um dos gadgets mais interessantes do mercado. Principalmente porque a Apple trouxe hardware destinado a olhar para a saúde do utilizador. E, nesse sentido, 2025 poderá receber o Apple Watch Ultra 3 com estas 6 novas funcionalidades.

Muito do que hoje temos no pulso, com os atuais Apple Watch, era apenas ficção cientifica nos anos 80 e 90. Um médico pessoal? Um intercomunicador que se liga ao mundo a partido do pulso? Um equipamento com GPS e ferramentas de sobrevivência? Só nos filmes que muitos de nós víamos como um futuro... longínquo! Contudo, a Apple e muitos outros fabricantes já o disponibilizam por preços muito acessíveis.

Mas, ainda não está tudo inventado!

A Apple tem como missão encaminhar a sua estratégia de desenvolvimento deste dispositivo sobretudo para a área da saúde e bem-estar. Com muitos recursos de segurança pessoal, o Apple Watch é hoje o mais avançado gadget de pulso que o utilizador por comprar. A empresa de Cupertino aposta na qualidade, mas nunca "mostra toda o oferta de uma só vez".

Como tal, apesar de algumas tecnologias já estarem maduras, e Apple reparte os avanços. Espera-se que o próximo Apple Watch Ultra 3 traga estas 6 novas funcionalidades.

1 - Deteção de hipertensão

Mark Gurman, da Bloomberg, afirma que a monitorização da tensão arterial deverá ser a próxima grande funcionalidade de saúde do Apple Watch, chegando primeiro ao Ultra 3.

Esta funcionalidade não forneceria medições exatas da pressão arterial sistólica e diastólica, mas sim uma monitorização da tendência de subida da pressão arterial do utilizador e o envio de um alerta caso seja detetada hipertensão. Depois de receber um alerta, o utilizador do Apple Watch poderia fornecer as informações a um profissional de saúde para realizar testes adicionais.

A hipertensão é conhecida como um assassino silencioso porque pode passar despercebida e não ser diagnosticada, conduzindo a lesões cardíacas e à morte. A hipertensão arterial tem frequentemente poucos sintomas até estar significativamente avançada, e a deteção precoce através do Apple Watch tem o potencial de salvar vidas.

O Apple Watch já tem a capacidade de detetar fibrilhação auricular ou batimentos cardíacos irregulares, e pode ser utilizado para efetuar leituras de ECG de uma derivação. Existe também uma função de monitorização do oxigénio no sangue, e ainda a monitorização da temperatura do pulso.

Além disto, o smartwatch pode ainda acompanhar vários índices da respiração, podendo detetar indício de apneia do sono. Sim, o conjunto é vasto, e combinado oferece muita informação que é importante do ponto de vista médico.

Aparentemente, a empresa tem estado a trabalhar nesta capacidade nos últimos anos e, de acordo com os rumores, a Apple pretendia estreá-la em 2024.

2 - Ecrã mais brilhante com taxa de atualização mais rápida

Uma das consequências da Apple ter optado por não atualizar o Apple Watch Ultra em 2024 foi o Apple Watch Series 10 tê-lo ultrapassado em termos de tecnologia de ecrã. Parece altamente provável que a Apple traga pelo menos paridade para o Ultra este ano.

O Apple Watch Series 10 ganhou um ecrã Retina OLED LTPO3 sempre ligado, enquanto o Ultra atual tem tecnologia LTPO2. A LTPO3 proporciona ao Series 10 uma taxa de atualização mais rápida no modo sempre ligado, permitindo um ponteiro dos segundos em tempo real em determinados mostradores do relógio.

Da mesma forma, o Apple Watch Series 10 tem um OLED de ângulo alargado, o que lhe permite ser até 40% mais brilhante quando visto de um ângulo. Parece inevitável que o Apple Watch Ultra 3 venha a ter estas duas melhorias no ecrã.

3 - Novo chip

Depois de dois anos sem uma atualização, parece altamente provável que o Apple Watch Ultra 3 venha a ter um novo chip.

O atual Apple Watch Ultra possui o chip S9, mas com o Apple Watch Series 10 de 2024, a Apple introduziu o chip S10. Embora o S10 não seja mais potente do que o S9, é mais compacto.

Um chip mais recente libertaria algum espaço interno no Ultra para outros componentes, como uma bateria maior. Se a Apple optar por um S11, este poderá ser mais potente ou apresentar novas capacidades incorporadas.

4 - Ligação por satélite

No ano passado, vários analistas afirmaram que o Apple Watch Ultra 3 iria ganhar ligação por satélite - uma funcionalidade atualmente exclusiva do iPhone.

A funcionalidade permitiria aos utilizadores do Apple Watch Ultra ligarem-se a uma rede de satélite para enviar mensagens de texto quando as redes móveis e Wi-Fi não estivessem disponíveis. Quando a conetividade por satélite foi lançada pela primeira vez para o iPhone, estava limitada a mensagens de texto de emergência, mas no iOS 18, a Apple expandiu-a para permitir que os utilizadores enviassem mensagens de texto a qualquer pessoa (ainda não disponível em Portugal).

A ligação por satélite ajudará a Apple a competir melhor com empresas como a Garmin, que oferecem hardware de satélite dedicado para uso em emergências fora da rede.

O Apple Watch Ultra é destinado a caminhantes, mergulhadores e aventureiros, e a conetividade por satélite para o dispositivo adicionaria outra camada de segurança para atividades que não estão perto de torres de comunicações móveis. Aparentemente, a Apple espera que esta funcionalidade seja uma caraterística fundamental para motivar as pessoas a atualizar para um novo Apple Watch Ultra.

Atualmente, a Apple ainda não cobra pela ligação por satélite, e ainda não se sabe o que a empresa poderá vir a cobrar. Todos os iPhones vêm com dois anos de conetividade gratuita, e é provável que o mesmo aconteça com o Apple Watch Ultra.

5 - Ligação 5G

De acordo com os analistas Gurman e Wayne Ma do The Information, a Apple planeia eliminar o modem Qualcomm usado no Apple Watch Ultra com a terceira versão do dispositivo. Em vez de usar o modem C1 ou outro chip personalizado da Apple, a Apple planeia mudar do uso de unidades Qualcomm para as da MediaTek. A MediaTek é uma das poucas empresas capazes de projetar modems 5G.

O chip de modem da MediaTek adiciona suporte para 5G RedCap, um serviço 5G projetado para dispositivos "vestíveis" que não precisam de velocidades 5G padrão. Os modelos atuais do Apple Watch celular ainda usam 4G LTE, embora a Apple tenha oferecido 5G em iPhones desde 2020.

6 - Parte traseira redesenhada e carregamento mais rápido

O Apple Watch Series 10 introduziu uma parte traseira em metal completamente redesenhada com uma bobina de carregamento maior e uma antena integrada.

Atualmente, o Apple Watch Ultra tem uma traseira em cerâmica e cristal de safira, em vez de metal. Parece provável que o Ultra 3 venha a receber este novo design de caixa traseira, ao estilo do Series 10, até porque permite um melhor desempenho nas comunicações móveis e um carregamento mais rápido.

A nova parte traseira metálica permitiu que o Series 10 carregasse até 80% em apenas 30 minutos - 15 minutos mais rápido do que o Series 9. Com o design mais antigo da parte posterior, o Apple Watch Ultra 2 demora 60 minutos a carregar até 80%.