Google poderá perder poder. ChatGPT pode ser a pesquisa predefinida no Safari no iOS

São más notícias para a Google. À medida que a IA conversacional conquista cada vez mais quota de mercado na Web, a OpenAI aposta na sua aplicação móvel ChatGPT e agora introduziu uma extensão Safari. Sim, já é possível aos utilizadores definir o ChatGPT como o motor de pesquisa predefinido no Safari.

Como utilizar o ChatGPT como motor de pesquisa predefinido

Depois de ter atualizado para a versão mais recente da aplicação ChatGPT, pode ativar a extensão ChatGPT Search através das definições do Safari na aplicação Definições do seu dispositivo.

Vá a Definições > Aplicações > Safari > Extensões e ative ChatGPT Search. Em seguida, selecione ChatGPT Search no menu de extensões do navegador da Apple, o ícone do puzzle.

A extensão requer autorização para aceder ao site do seu motor de pesquisa predefinido (por exemplo, Google.com), mas, uma vez aprovada, redireciona facilmente as suas pesquisas para a funcionalidade de pesquisa da IA OpenAI.

Ao ativá-la, todas as pesquisas efetuadas na barra de pesquisa do Safari são redirecionadas para a Pesquisa do ChatGPT, substituindo o seu motor de pesquisa predefinido atual, como o Google, DuckDuckGo, Bing ou outro.

As mesmas políticas de utilização do ChatGPT continuam a aplicar-se. Embora não exista uma opção direta para designar o ChatGPT como o seu motor de pesquisa preferido nas definições básicas do Safari, esta extensão oferece uma solução inteligente e, acima de tudo, muito prática.

Melhor ainda, pode ativá-la sempre que quiser através do menu de extensões do browser. Não é certo que o contrato entre a Apple e a Google continue na base dos 20 mil milhões de dólares.

Porque é que o ChatGPT é importante?

Para além das pesquisas na Internet, recordemos que a utilidade do ChatGPT, ou dos seus concorrentes como o Claude, Mistral ou Grok, é a sua capacidade de fornecer respostas concisas e conversacionais a perguntas complexas, muitas vezes com informações contextuais que os motores de pesquisa tradicionais não têm em conta.

Isto torna-o uma ferramenta poderosa para pesquisas rápidas, brainstorming ou exploração de tópicos de uma forma mais interativa, agora facilmente acessível diretamente a partir do seu browser.

É também um ótimo companheiro para aprender uma língua, um assunto ou uma linguagem de programação, entre outras coisas.