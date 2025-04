Netflix está a testar uma nova pesquisa totalmente alimentada pela OpenAI

A Netflix utiliza algoritmos de IA há muito tempo para recomendar novos filmes e programas aos seus utilizadores. Estes passam despercebidos, mas agora há uma novidade. O serviço de streaming mais usado na Internet testa uma pesquisa baseada na OpenAI e que pode sugerir títulos para ver com base no seu humor ou em qualquer critério escolhido.

Netflix está a testar uma nova pesquisa

Tal como está a ser noticiado, o teste já está disponível para utilizadores de iPhone na Austrália e na Nova Zelândia. Por enquanto, o foco parece estar no iOS, mas os subscritores dos EUA aparentemente receberão isto "nas próximas semanas e meses".

A funcionalidade será opcional para os utilizadores, pelo menos no início, e será alimentada pela tecnologia da OpenAI, a criadora do ChatGPT. Até ao momento não existiu ainda nenhum anúncio oficial da Netflix ou da OpenAI. Talvez seja compreensível que a Netflix esteja a adotar uma abordagem discreta relativamente à nova funcionalidade de recomendação.

A utilização de IA em filmes e programas está sob crescente escrutínio, com sérias questões a serem levantadas sobre a indústria criativa. Ainda não foi possível testar esta novidade fora dos locais onde está a ser disponibilizado, mas o único detalhe que surgiu até agora é que será possível obter recomendações com base no estado de espírito do utilizador.

Pesquisa será alimentada pela OpenAI

No entanto, e dada como as recomendações de filmes e programas já funcionam em bots de IA generativos como o ChatGPT, não é difícil imaginar o tipo de funcionalidade que estão para chegar à Netflix. Espera-se uma experiência de recomendação mais pessoal e detalhada.

Já é possível pedir ao ChatGPT para recomendar filmes semelhantes aos clássicos de ação e suspense dos anos 90, com menos de duas horas de duração e sem violência excessiva. As respostas obtidas já são suficientemente decentes para serem usadas. A versão da Netflix funcionará provavelmente de forma semelhante.

Por outras palavras, será possível fazer todos os tipos de pedidos em termos de recomendações, desde o género ao cenário. A resposta que será fornecida será um monte de filmes e programas selecionados pela IA. Estes vão ser, naturalmente, da longa lista de propostas do catálogo da Netflix.