Disney+ poderá hospedar vídeos gerados por IA criados pelos utilizadores

Numa recente chamada com investidores, o CEO da Disney, Bob Iger, levantou o véu sobre uma possível nova direção para a plataforma de streaming Disney+, que poderá em breve incluir conteúdos de vídeo gerados por inteligência artificial (IA) criados pelos próprios utilizadores.

Uma nova era de interação no Disney+

Durante a mais recente apresentação de resultados financeiros, Bob Iger manifestou o entusiasmo da empresa com os próximos passos para a Disney+, destacando que já ocorreram "conversas produtivas" com potenciais parceiros na área da IA.

Segundo o The Hollywood Reporter, o objetivo é permitir que a plataforma acolha vídeos de formato curto, criados integralmente pelos seus subscritores através de ferramentas de IA.

Outro aspeto que nos entusiasma verdadeiramente, e que a IA nos dará a capacidade de concretizar, é oferecer aos utilizadores da Disney+ uma experiência muito mais imersiva e participativa. Isto inclui a capacidade de criarem e consumirem conteúdo gerado por outros utilizadores - maioritariamente em formato curto.

Afirmou Iger. Apesar das declarações, Iger não especificou com que empresas a Disney está em negociações, nem adiantou um cronograma para a implementação destas funcionalidades de IA generativa.

O paradoxo da proteção da propriedade intelectual

A ideia de criar e partilhar vídeos gerados por IA não é, de todo, inovadora, existindo já inúmeras plataformas que o permitem. Contudo, esta direção representa uma mudança surpreendente para a The Walt Disney Company, conhecida pela sua postura historicamente rigorosa na proteção da sua imagem e da sua propriedade intelectual.

A empresa já moveu ações legais contra diversas plataformas de IA, incluindo uma notificação para cessar a atividade enviada à Character.AI e processos por violação de direitos de autor contra a Midjourney e a Hailuo.

Bob Iger ressalvou que qualquer parceria futura terá de "refletir a nossa necessidade de proteger a propriedade intelectual", o que certamente resultaria num acordo financeiro lucrativo para a Disney.

No entanto, mesmo que estas ferramentas operem exclusivamente dentro do ecossistema da sua própria plataforma, a iniciativa assinala uma reviravolta notável na política da empresa, que passaria a incentivar ativamente a criação de conteúdos com as suas personagens mais icónicas através de IA generativa.

Leia também: