Portugal vai proibir acesso às redes sociais e plataformas online a menores de 16 anos

Segundo um diploma do PSD que deverá ser aprovado, esta semana, no Parlamento, com os votos favoráveis dos socialistas, o acesso às redes sociais e plataformas online será proibido a menores de 16 anos.

Amanhã, os deputados portugueses vão discutir e votar o projeto de lei do PSD que estabelece que é preciso ter pelo menos 16 anos para aceder a redes sociais como o Instagram, TikTok ou Facebook. Mais do que isso, que entre os 13 e os 16 anos, o acesso só é permitido após o "consentimento parental expresso e verificado".

O diploma deverá ser aprovado com os votos favoráveis da bancada socialista, conforme avançado pelo deputado Pedro Delgado Alves, à Lusa.

[O projeto de lei] vai no mesmo sentido do que têm sido as nossas tomadas de posição, por isso não vejo como não seja aprovado, e desça à comissão para que a lei seja mais clara e bem construída.

O PS reconhece a urgência de legislar sobre esta matéria, e recorda os inúmeros estudos que alertam para o impacto negativo das redes sociais.

No diagnóstico, não temos dúvidas: este é efetivamente um problema. Vários países já estão a tratar de processos legislativos que também reconhecem ser preciso proteger os jovens e proibir determinados comportamentos das plataformas.

Uma vez que os socialistas estão "globalmente de acordo" com o projeto do PSD, deverá estar garantida a aprovação na generalidade.

Proposta do PSD sobre a proibição das redes sociais

O diploma defende que para aceder às redes deva ser preciso confirmar a idade do utilizador através do sistema Chave Móvel Digital. Embora a legislação atual já proibisse o acesso a menores de 13 anos, não havia controlo nem a idade era verificada pelas plataformas.

O PSD quer ainda que os prestadores de serviços implementem "mecanismos de verificação de idade quando disponibilizem conteúdos potencialmente nocivos ou proibidos a crianças; serviços de redes sociais, jogos online, apostas online, partilha de vídeos; conteúdos ou funcionalidades suscetíveis de afetar a saúde, socialização, capacidade de aprendizagem e bem-estar das crianças".

Sabe-se que a fiscalização das medidas caberá à Autoridade Nacional de Comunicações e à Comissão Nacional de Proteção e Dados, que podem aplicar coimas até "aos dois milhões de euros ou 2% do volume de negócios anual mundial".

Questões técnicas levantadas pelos partidos

Entre as questões técnicas mencionadas, em particular pelo PS, está, por exemplo, "saber se a autorização parental entre os 13 e os 16 é a melhor solução" e, também, analisar melhor como se fará a certificação da idade ou se não será problemático ter um regulador com competências para inibir o acesso às plataformas.

Para Jorge Miguel Teixeira, da IL, que vai votar contra, "a proposta é muito mais do que apenas a verificação da idade e a proibição de redes sociais abaixo de uma certa idade".

Entre os problemas identificados pela IL está o facto de os jovens conseguirem contornar as proibições, dando como exemplo o uso de VPN.

Para o partido liberal, deve começar-se pela literacia digital. Segundo o deputado, "se os pais souberem que existem mecanismos de controlar melhor o que se passa nos telemóveis e tablets dos filhos, não será preciso recorrer a uma solução tão invasiva. Existem formas de impedir o acesso a determinados conteúdos".

Além disso, a verificação de idades não se aplicaria só a menores, mas a todos: "Com a aprovação da lei, de repente, toda a gente teria de introduzir a sua chave móvel digital para aceder às suas aplicações".