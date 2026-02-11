PplWare Mobile

Portugal vai proibir acesso às redes sociais e plataformas online a menores de 16 anos

· Redes Sociais 8 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. guilherme says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 16:22

    E com a desculpa das “criancinhas” os adultos vão ter que se andar a identificar para ter registo numa rede social…

    Parabéns a todos que comem e se calam, continuem a votar neles!

    Responder
  2. Aquele Dali says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 16:35

    Proibir, proibir, proibir… onde é que já vi isto? Ahh, no mundo livre das democracias socialistas….
    Heil Montenegro/Seguro

    Responder
  3. Vilna says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 16:53

    entre os 13 e os 16 anos, o acesso só é permitido após o “consentimento parental expresso e verificado”.

    Isso já acontece. Se têm smartphone com apps instaladas e contas abertas é porque os pais deixaram….

    Responder
  4. Factos says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 16:57

    As crianças menores dos tempos que correm, são já por si apáticas acéfalas, mas a culpa não é das redes sociais mas sim da educação parental e escolar. Mas estou a adorar o facto de vocês terem que se identificar com a chave móvel digital.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube