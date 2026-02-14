Tempestade: ERP Portugal vai recolher eletrodomésticos danificados porta-a-porta

Para que sejam corretamente reciclados, na sequência das tempestades das últimas semanas, a ERP Portugal lançou uma iniciativa de recolha gratuita porta-a-porta de grandes equipamentos elétricos e eletrónicos danificados. Saiba como usufruir.

Após as tempestades que afetaram várias regiões do país nas últimas semanas, a ERP Portugal, Entidade Gestora de Resíduos, iniciou uma operação de recolha gratuita porta-a-porta de grandes equipamentos elétricos e eletrónicos danificados.

Esta ação destina-se a apoiar cidadãos e empresas nas áreas mais atingidas e a prevenir riscos ambientais associados ao descarte incorreto destes resíduos.

Sabe-se que a iniciativa inclui equipamentos de grande porte, como frigoríficos, arcas congeladoras, máquinas de lavar roupa e loiça, ou televisores, no caso de habitações, e impressoras e outros equipamentos profissionais, no caso de empresas.

ERP quer assegurar descarte seguro dos eletrodomésticos

O objetivo da ERP Portugal é evitar que estes materiais sejam abandonados ou encaminhados para destinos inadequados, que possam contaminar solos e recursos hídricos.

De acordo com a entidade, a iniciativa foi criada para responder às necessidades urgentes das comunidades em recuperação, garantindo que todos os materiais recolhidos seguem para reciclagem adequada.

Nas palavras de Ricardo Neto, presidente da organização, "queremos facilitar a remoção de equipamentos pesados e garantir que cada um é corretamente reciclado".

Segundo o presidente, é responsabilidade da ERP Portugal prevenir impactos ambientais e promover a economia circular, mesmo em contexto de crise.

Como usufruir?

Os cidadãos e empresas que queiram agendar a recolha de equipamentos podem fazê-lo através das seguintes vias:

Website : eureciclo.pt

: eureciclo.pt Telefone : 800 20 88 89

: 800 20 88 89 E-mail: operacoes@erp-recycling.org

Para equipamentos de menor dimensão, como pequenos eletrodomésticos, pilhas ou baterias, continua ativa a rede de pontos de recolha, incluindo as lojas da Worten localizadas nas zonas afetadas, que participam em iniciativas de apoio às populações atingidas.

A iniciativa foca-se nos concelhos declarados em situação de calamidade ou contingência, incluindo, mas não se limitando a:

Distrito de Aveiro : Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Ovar, Sever do Vouga;

: Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Ovar, Sever do Vouga; Distrito de Coimbra : Coimbra, Montemor-o-Velho, Soure;

: Coimbra, Montemor-o-Velho, Soure; Distrito de Leiria : Leiria;

: Leiria; Distrito de Santarém : Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Golegã, Santarém, Torres Novas;

: Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Golegã, Santarém, Torres Novas; Distrito de Setúbal: Alcácer do Sal.

A lista poderá ser ajustada consoante as necessidades identificadas no terreno.

