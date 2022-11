Jeff Bezos é um dos homens mais ricos do planeta, tendo construído a sua fortuna com os bons resultados da Amazon e de outras empresas que criou ao longo dos anos. Depois de algumas situações em que mostrava não ter uma veia filantrópica, Jeff Bezos anunciou agora algo que muda completamente a sua posição.

Revelou que vai doar a maior parte da sua fortuna para causas benéficas, não tendo detalhado para onde seria doada a sua vasta fortuna de muitos milhões de dólares.

Jeff Bezos afinal é um filantropo

O multimilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, afirmou numa entrevista recente à CNN, que tenciona doar a maior parte da sua fortuna em vida para causas benéficas. Este é um passo importante que este multimilionário dá, ainda mais para apoiar causas humanitárias.

Nesta entrevista dada à CNN, ao lado da sua namorada Lauren Sánchez, Jeff Bezos garantiu que vai dedicar a maior parte da sua riqueza ao combate às alterações climáticas e à redução das desigualdades no planeta, apoiando pessoas que podem unir a humanidade diante de profundas divisões sociais e políticas.

Vai doar parte para causas benéficas

Esta é a primeira vez que este empresário, com 58 anos, assume esse compromisso publicamente, uma vez que não assinou a "Promessa de doação". Esta é uma iniciativa lançada em 2010 pelos norte-americanos Warren Buffett e Bill Gates, que encoraja os milionários a doarem mais de metade da riqueza que possuem para fins de filantropia.

O empresário recusou detalhar para onde seria doada a sua fortuna, mas acrescentou que está, juntamente com a sua namorada Lauren Sánchez, a "construir a capacidade de poder doar esse dinheiro". O anúncio foi feito depois de Bezos ter doado 100 mil dólares à cantora e filantropa Dolly Parton para usar em causas de caridade, como a literacia infantil.

Fortuna criada na Amazon

Segundo a agência Bloomberg, Jeff Bezos vale atualmente 124 mil milhões de dólares (cerca de 120 milhões de euros), o que faz dele a quarta pessoa mais rica do mundo. Chegou a liderar a lista dos mais ricos, mas a sua fortuna, em grande parte ligada à Amazon, diminuiu à medida que as ações da empresa caíram no ano passado.

Jeff Bezos é também proprietário do jornal Washington Post, da empresa espacial Blue Origin e do Bezos Earth Fund. Este último é um fundo dedicado ao planeta que lançou em 2020, dotando-o de 10 mil milhões de dólares.