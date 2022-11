Ao longo dos anos o WhatsApp tem mudado a forma como funciona, para dar aos utilizadores novas funcionalidades e melhorias. O que mais vezes é pedido é bem conhecido e quer dar a possibilidade deste serviço ser usado em vários dispositivos sem qualquer limite ou imposição.

Esse caminho tem sido seguido de forma regular, com novidades constantes e que aproximam rapidamente da solução final. Tínhamos já visto como irá funcionar nos tablets e agora surge mais uma novidade. Está já em testes a possibilidade de ter a mesma conta em dois smartphones diferentes.

Mais novidades para o WhatsApp

A versão de testes do WhatsApp tem recebido nas últimas semanas muitas novidades. Estas melhoram este serviço de mensagens da Meta em várias frentes e procuram tornar as apps ainda melhor e com muitas mais funcionalidades.

Na mais recente versão usada para avaliação, o WhatsApp recebeu uma das novidades mais esperadas em vários anos. Finalmente os utilizadores vão poder usar este serviço em smartphones diferentes, que se sincronizam de forma automática e não dependem da presença de um que é o base.

A mesma conta em smartphones diferentes

Para usar esta funcionalidade, e na interface de configuração do WhatsApp, passa a existir uma nova opção que encaminha os utilizadores para associar outro smartphone. Para o fazer é mostrado um código QR que deverá ser lido pelo dispositivo base associado à conta.

Após associar a conta nestes smartphones, a sincronização dos dados é iniciada de forma imediata, para dar acesso às mensagens anteriores. Este processo repete-se mais tarde sempre que o utilizador usar o WhatsApp nestes novos equipamentos.

Já tínhamos visto a novidade nos tablets

Por agora esta capacidade de ter a mesma conta do WhatsApp em dois smartphones diferentes tem algumas limitações conhecidas. As imagens, links e localizações não podem ser partilhados, ficando apenas no dispositivo base e que tem a conta configurada originalmente.

Depois de termos visto esta novidade nos tablets Android, é agora hora do WhatsApp dar mais um passo importante. A possibilidade de ter a mesma conta em dois smartphones diferentes é algo pedido há muitos anos e que a concorrência tem já há muito tempo.