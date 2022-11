Planeta vai ter 8 mil milhões de habitantes a partir de hoje

O planeta atinge esta terça-feira os 8 mil milhões de habitantes. Este é um marco histórico que lança um conjunto de desafios, especialmente ao nível do ambiente.

Os ambientalistas alertam para a necessidade de se moderar o consumo de recursos. Além disso é também importante reduzir emissões de gases com efeito de estufa para combater alterações climáticas.

População com 8 mil milhões de habitantes? Alerta para o ambiente...

É sem dúvida um "grande número". O planeta Terra vai passar a ter 8 mil milhões de habitantes, mas há muito a fazer para defender o nosso planeta.

Pedro Nunes, da Zero, refere que...

Os países mais ricos e pouco populosos são os maiores responsáveis pelas emissões de gases com efeitos de estufa [o que evidencia uma] distribuição assimétrica em termos de consumo de recursos

Segundo releva o JN, o continente africano "tem 16% da população, mas representa 4% das emissões". Já a Ásia "tem 56% da população e emite 35% dos gases com efeito de estufa", o que no ano passado equivaleu a 18 mil milhões de toneladas de CO2 em 2021. Ainda segundo o ambientalista, os Estados Unidos foram responsáveis por 15% das emissões e a União Europeia por cerca de 10%. No global, "os 10% da população mais abastada são responsáveis por 50% de todas as emissões".

Mas como se chega ao número de 8 mil milhões?

O marco de 8 mil milhões foi calculado pelo Fundo das Nações Unidas para a População. O crescimento tem sido exponencial desde a década de 1950, altura em que éramos "apenas" 2,5 mil milhões de habitantes.

A organização estima que se vá atingir um pico de 10,4 mil milhões na década de 2080, seguindo-se uma estagnação até ao final do século. O jornal refere ainda que já em 2023 a Índia irá ultrapassar a China. A população da China vai começar a diminuir e prevê-se que reduza para 1,3 mil milhões em 2050. A da Índia deverá chegar a 1,66 mil milhões em 2050.