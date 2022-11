Cibersegurança: Portugal está na mira dos downloaders maliciosos

A ESET divulgou recentemente dados do segundo quadrimestre de 2022 sobre a paisagem de ciberameaças em Portugal, revelando uma especial incidência dos downloaders maliciosos em território nacional.

As deteções da ESET em Portugal revelam um crescimento dos downloaders superior a 120% de quadrimestre para quadrimestre, contrastando com a tendência global nesta categoria, que foi de desaceleração. A empresa de segurança alerta também para o Emotet.

Emotet: Downloader mais dominante nos últimos tempos

Os downloaders têm como objetivo descarregar outros programas ou componentes de malware e executá-los sem que a vítima esteja necessariamente ciente disso.

Em Portugal, o downloader dominante no segundo quadrimestre foi o Emotet correspondendo a cerca de 70% de todas as deteções nesta categoria. E embora as deteções da família Emotet tenham decrescido em 31% a nível global, no território nacional as deteções cresceram 473%.

O Emotet surgiu inicialmente como um Trojan bancário desenvolvido para roubar as credenciais de utilizadores, mas versões posteriores muniram-no de uma capacidade modular capaz de infetar sistemas com malware. É distribuído sobretudo através campanhas de email massivas utilizando formas de distribuição de anexos infetados aparentemente legítimos.

Segundo a telemetria da ESET, os operadores do Emotet estiveram especialmente ativos no território nacional durante o mês de julho, com praticamente nenhuma atividade detetada em agosto ou setembro. Identificado originalmente em 2014, o Emotet continua a ser uma força dominante na categoria dos downloaders.

Questionado sobre o aumento deste malware o Diretor-Geral da ESET em Portugal, Nuno Mendes, destaca a necessidade de “continuar a investir em tecnologias de deteção eficaz nos endpoints para deteção destes downloaders, bem como de tecnologia de cloud sandboxing para deteção de ameaças zero-day”.

ESET Report

Leia também...