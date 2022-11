Elon Musk tem estado numa luta intensa para melhorar o Twitter e dar-lhe novidades importantes e úteis para os utilizadores. Não tem sido um processo propriamente bem conseguido, mas as mudanças vão continuar.

Vem aí mais uma novidade! Desta vez vai remover, de forma permanente, a informação de qual dispositivo publicou um tweet. Esta é certamente uma das mais inúteis funcionalidades do Twitter e muitos vão agradecer esta mudança.

Ao longo dos anos os casos têm sido expostos e mostram que nem sempre quem faz uma publicação no Twitter tem atenção ao que está a fazer. A forma mais simples é ver que dispositivo ou app foi usada para fazer a publicação, o que choca com o que é lançado.

Isto revela-se quando vemos uma publicação a um smartphone Android a ser feita por um iPhone ou a uma provocação a ser feita da mesma forma. Esse cenário vem em breve desaparecer, graças a uma mudança que Elon Musk vai introduzir na rede social que comprou.

O novo homem forte do Twitter tem estado a anunciar uma mudança grande nos micro serviços que esta rede oferece e vários vão assim desaparecer. Um é mesmo a indicação do dispositivo ou app que fez a publicação, deixando assim de ser revelada a informação.

Segundo Elon Musk, este é um espaço demasiado importante para ter ali presente esta informação que entende ser irrelevante. Quer também reduzir os consumos de recursos que são gastos para apresentar este dado abaixo de cada tweet que é revelado aos utilizadores desta rede social.

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that …