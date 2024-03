Preserve, um jogo com consciência ambiental

Numa altura em que se tornam imperativas as preocupações ambientais e com o estado do planeta, surge Preserve. Trata-se de um jogo Sim, que tem como objetivo alertar de forma didática os jogadores para o facto de termos de preservar este magnifico planeta onde vivemos.

Vivemos uma época atribulada no que respeito ao estado do planeta e ao equilíbrio entre o mundo natural e a sociedade humana. A pressão humana é cada vez maior e os espaços naturais e selvagens encontram-se crescentemente ameaçados pelo crescimento do Homem.

É, portanto, uma altura de particular importância para parar (ou pelo menos abrandar) e tentar perceber o que estamos a fazer e como poderemos preservar o Planeta Azul e todos os seres que nele habitam.

Preserve, é num jogo desenvolvido pelos estúdios eslovacos Bitmap Galaxy, e é precisamente esse o tema que aborda. Recentemente foi anunciado que já existe uma demo disponível no Steam.

Preserve é um jogo tranquilo, relaxante e em simultâneo, sério. E sério, pela temática que aborda mas também pela forma como impulsiona os jogadores a pensar no tema.

A mecânica do jogo é simples e convida os jogadores a criar os ecossistemas perfeitos de forma a que, tanto flora como fauna cresçam e proliferem, de uma forma sustentada e natural.

Do que se sabe acerca de Preserve, existem vários biomas possíveis de usar como ponto de partida para o jogo. Florestas alpinas, desertos escaldantes, corais das caraíbas entre muitos outros. Cada qual com os seus desafios próprios e com as suas necessidades mas todos com um objetivo comum: criar o ecossistema perfeito.

A Demo agora revelada, apresenta apenas alguns biomas disponíveis e permite aos jogadores experimentar o Modo Harmonia, que se trata de mapas relativamente pequenos, com o intuito de revelar a jogabilidade de Preserve.

Preserve será lançado no ultimo trimestre de 2024, para PC, mas ainda sem data concreta de lançamento.