Casio lança um relógio digital inspirado no jogo Super Mario

A Casio é uma popular marca que se tornou famosa especialmente devido aos seus relógios digitais. Muitos de nós tivemos um exemplar e alguns ainda usam gadgets desta marca muito acarinhada pelo público.

E agora a empresa vai tornar-se ainda mais querida dos consumidores, nomeadamente dos fãs do segmento gaming. Isto porque a Casio lançou agora um relógio digital inspirado no jogo Super Mario. Vamos então conhecer melhor esta edição limitada do G-Shock.

Relógio G-Shock inspirado no Super Mario

Se gosta dos relógios da Casio e é fã do jogo Super Mario, então hoje vamos mostrar aquela que pode ser a sua prenda ideal para receber (ou dar a si mesmo) neste Natal. Trata-se de uma edição especial e limitada do relógio digital de pulso G-Shock alusivo ao popular jogo da Nintendo.

Tal como podemos ver pelas imagens, este é um relógio com aspeto gaming muito colorido com tons e vários simbolos característicos do jogo.

O modelo que aqui vemos designa-se DW5600SMB-4 e conta com vários pormenores que certamente vão deixar todos os fãs de Super Mario com vontade de ter um exemplar no seu pulso.

No site, a descrição do produto indica o seguinte:

Dois ícones culturais japoneses reúnem-se neste G-SHOCK inspirado no SUPER MARIO BROTHERS. O jogo de ação que continua a cativar fãs por todo o mundo ganha vida com cores familiares e um design extravagante. Quando a Nintendo lançou o SUPER MARIO BROTHERS para a consola Nintendo em 1985, o jogo originou uma série que cativou uma legião de fãs (entre crianças e adultos) e que no seu 35.º aniversário, não demonstra sinais de perder o fôlego. A série de jogos SUPER MARIO vendeu mais de 400 milhões de cópias em todo o mundo, com Mario e o restante elenco de personagens a conquistar o coração de fãs não só no Japão, como também por todo o planeta.

Um aspeto interessante é que ao ser acionada a luz de fundo, o relógio exibe uma imagem do Super Mario no seu ecrã.

De acordo com as especificações, este acaba por ser um relógio Casio semelhante a outros. Tem como dimensões 48.9 × 43.8 × 13.4 mm e pesa 53 gramas. Conta com uma resistência à água de 200 metros e a sua bateria dura aproximadamente 2 anos.

Para assinalar esta parceria, o relógio vem ainda numa caixa especial com a ilustração da imagem de abertura do jogo e a frase "Here we go!".

Este Casio do Super Mário está à venda por 149 euros e já o pode encontrar nalgumas lojas em Portugal.